«Έχω την αίσθηση ότι δεν θα αργήσουν οι ανακοινώσεις για τον επόμενο ή την επόμενη Πρόεδρο της Δημοκρατίας» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΕΡΤNews.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «προσπαθήσαμε και κάποιες φορές και με αυστηρό τρόπο να θωρακίσουμε, να προστατεύσουμε αυτή τη συζήτηση και για τον ίδιο τον θεσμό που είναι κορυφαίος θεσμός πολιτειακά, αλλά και για το ίδιο το πρόσωπο. Γιατί η κυρία Σακελλαροπούλου, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι η εν ενεργεία πρόεδρος της Δημοκρατίας και προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να τιμήσει το αξίωμα αυτό. Εντάξει, είναι λογικό, στο πλαίσιο της παραπολιτικής συζήτησης να διακινούνται ονόματα. Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι θεωρίες. Στο τέλος της ημέρας έχει αξία μόνο αυτό το οποίο θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός. Ως προς το δεύτερο ερώτημά σας, νομίζω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή η Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να είναι ένα πρόσωπο το οποίο να ενώνει και να εκπέμπει κύρος και πρόσωπα ενωτικά που εκπέμπουν κύρος έχουν όλοι την πολιτικοί χώροι και η Κεντροαριστερά και το Κέντρο και η Κεντροδεξιά[…]».

Συμπλήρωσε σε άλλο σημείο ότι «νομίζω ότι είναι καλύτερο να περιμένουμε τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, γιατί όσο σημαντική είναι η ανακοίνωση ως προς το όνομα, τόσο σημαντική είναι και η ανακοίνωση ως προς την αιτιολόγηση. Και έχει νομίζω αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είτε κάποιος στηρίζει την κυβέρνηση ή την Νέα Δημοκρατία είτε όχι, ότι έχει ένα σκεπτικό στις αποφάσεις του σεβόμενος το σύνολο των πολιτών».

Στην επισήμανση των παρουσιαστών της εκπομπής ότι το ΠΑΣΟΚ λέει ότι θα περιμένουμε πρώτα το τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αν χρειαστεί τότε θα καταθέσουμε πρόταση ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «Είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως σεβαστό. Νομίζω ότι οι επόμενες ημέρες, δεδομένου του γεγονότος ότι αύριο ξημερώνει η 15η Ιανουαρίου, άρα μπαίνουμε στο δεύτερο μισό του Ιανουαρίου θα έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του ότι μιλάμε για μια κορυφαία συζήτηση».

Για την πρόταση της Λούκας Κατσέλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για ΠτΔ ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «επίσης απολύτως σεβαστό και λογικό ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει τη δική του πρόταση. Η κυρία Κατσέλη είναι ένα πρόσωπο το οποίο ανήκει σε έναν άλλον πολιτικό χώρο από αυτόν τον οποίο εκπροσωπούμε εμείς. Έχει τη δική της διαδρομή, έχει περάσει και από το ΠΑΣΟΚ και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κάτι προφανώς το οποίο δεν εκφράζει τη δική μας λογική. Είναι λοιπόν ελεύθερο και προφανές δικαίωμα των υπολοίπων πολιτικών δυνάμεων να τοποθετηθούν επί του συγκεκριμένου προσώπου τώρα μάλιστα που μετά και τις χθεσινές δηλώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη, υπάρχει και μια διάθεση συνεργασιών μεταξύ τους».

«Είμαστε πολύ μακριά από τις εκλογές»

Επιπλέον, ανέφερε ότι ερωτηθείς σχετικά για τις χθεσινές δηλώσεις του κ. Ανδρουλάκη «απαντώντας ξεκίνησα με την παραδοχή ότι είμαστε πολύ μακριά από τις εκλογές, έχουμε μπροστά μας λίγο παραπάνω από δύο χρόνια και η δική μας η δουλειά είναι να αποδείξουμε ότι είμαστε συνεπείς εφαρμόζοντας το πρόγραμμά μας. Νομίζω το είπε ξεκάθαρα ο κύριος Ανδρουλάκης ότι σκοπεύει όταν έρθει εκείνη η ώρα, εφόσον είναι πρώτο το ΠΑΣΟΚ και όχι αυτοδύναμο, να συγκυβερνήσει με τα υπόλοιπα κόμματα της Κεντροαριστεράς. Και επειδή έκατσα και είδα τα κόμματα της Κεντροαριστεράς δεν είναι και πολύ δύσκολο.

»Είδα ένα - ένα τα κόμματα. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ακόμα έχει στην πρώτη γραμμή τους πρωταγωνιστές των ημερών της διακυβέρνησης, με την οποία θυμάμαι το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν ιδιαίτερα χαρούμενο. 50% μάλιστα σχεδόν του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος Πολάκης με τα γνωστά έργα και ημέρες, είδα ότι είναι κυρία Κωνσταντοπούλου με την γνωστή της παρουσία και τη θέση της και το 2015. Σεβαστή η κάθε θέση, αλλά νομίζω ότι δεν είναι κάτι που εκπροσωπεί αυτό το οποίο θέλουμε για να πάει η χώρα μας μπροστά. Η Νέα Αριστερά, το ΚΚΕ με τις γνωστές θέσεις. Εκτός αν δημιουργήσει ο κ. Ανδρουλάκης ένα άλλο κόμμα στην Κεντροαριστερά ή αν είπε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να καταλάβουμε, αλλά νομίζω ότι είναι σαφές αυτό που είπε. Τώρα γιατί αυτό ήταν μια τοποθέτηση που είχε στοιχεία λαϊκισμού ή διαστρέβλωσης από εμένα, νομίζω κανείς δεν το καταλαβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι εξαιρετικά πρόωρη. Σημασία έχει να είμαστε συνεπείς εμείς με βάση τα όσα είχαμε πει το 2023 αποτελεσματικοί, έχουμε πετύχει αρκετά και σημαντικά. Όμως παράλληλα έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Πολύ μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας έχει αρκετά προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Εμείς λοιπόν αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να είμαστε αποτελεσματικοί, αξιόπιστοι και να παραδεχόμαστε τα πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν[…]».

«Δεν οδηγεί πουθενά η τακτική του μηδενισμού και της απαξίωσης»

Ερωτηθείς για τις πρώτες δημοσκοπήσεις του 2025 που δείχνουν σταθερά πρώτη τη ΝΔ είπε «σεβόμαστε πάντοτε τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Δεν απαξιώνουμε ποτέ είτε δείχνουν μία μικρή κάμψη, μία άνοδο. Αποτυπώνουν μία πολιτική υπεροχή της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού. Γιατί είναι και πολύ χαρακτηριστική και η διαφορά της εμπιστοσύνης των πολιτών στον Κυριάκο Μητσοτάκη έναντι των υπολοίπων πολιτικών αρχηγών. Είναι δεδομένο όμως ότι ο κόσμος περιμένει από εμάς ακόμα περισσότερα, δεδομένου του αριθμού των αναποφάσιστων για να τα υλοποιήσουμε. Και τα δύο ισχύουν παράλληλα και η χώρα μας έχει πετύχει σημαντικά και αυτό αναγνωρίζεται από την υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας και έχουμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. Ως προς την αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ δεν είναι η πρώτη αξιωματική αντιπολίτευση που φαίνεται ότι σε κάποιες δημοσκοπήσεις τουλάχιστον- δεν είναι μία, είναι περισσότερες- υποχωρεί. Και νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη απάντηση γιατί δεν οδηγεί πουθενά η τακτική του μηδενισμού και της απαξίωσης».

«Κάποια κόμματα πορεύονται με μια συνολική άρνηση των πάντων»

Ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε στη συνέχεια ότι « νομίζω χωρίς να θέλω να κάνω υποδείξεις στην αντιπολίτευση, η αντιπολίτευση, το κάθε κόμμα έχει τα όργανά του και παίρνει τις αποφάσεις του ότι οι πολίτες δεν αγοράζουν εντός εισαγωγικών την τακτική του μηδενισμού, της απαξίωσης και της καταγγελίας για την καταγγελία, χωρίς κοστολογημένες προτάσεις. Σημαντικές προτάσεις τις περιμένουμε, αρκεί να συνοδεύονται από κάποια συγκεκριμένη κοστολόγηση και το τελευταίο χρονικό διάστημα έπεσε πολλές φορές στην παγίδα, έτσι πιστεύω εγώ και φαίνεται και από τα δημοσκοπικά ευρήματα, το ΠΑΣΟΚ να λαϊκίσει και να παρουσιάσει την Ελλάδα ως μία χώρα η οποία είναι στο έλεος της, στα όρια της καταστροφής και στο χείλος του γκρεμού. Δεν είναι η Ελλάδα κάτι το οποίο φάνηκε και τις ημέρες των εορτών μία χώρα η οποία καταστρέφεται. Η Ελλάδα είναι μία χώρα η οποία προφανώς πρέπει να κάνει ακόμα πολλά για να φτάσει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά μία χώρα η οποία είναι η πρώτη σε δημιουργία θέσεων εργασίας, έχουμε δημιουργήσει μισό εκατομμύριο δουλειές σε πέντε χρόνια, άρα είναι πρωταθλήτρια στη μείωση της ανεργίας. Είναι η πρώτη χώρα σε ρυθμό μείωσης των φόρων που έχουν μειωθεί 73 φορολογικοί συντελεστές και επιμένω, πρέπει να μειωθούν κι άλλοι για να μην παρεξηγηθώ. Ενώ είναι χαμηλά στο διαθέσιμο εισόδημα και δεν το αρνούμαστε, είναι και πρώτη όμως στο ρυθμό αύξησης του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν θες λοιπόν να σε ακούσουν οι πολίτες, είναι δεδομένο ότι θα κάνεις αντιπολίτευση, αλλά πρέπει πρώτα να αναγνωρίσεις την πραγματικότητα και επί της πραγματικότητας να προτείνεις τη δική σου εναλλακτική πρόταση. Εδώ λοιπόν βλέπουμε συνολικά από την αντιπολίτευση και από κάποια κόμματα το περιμέναμε, ας πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ πορεύτηκε με αυτή τη λογική, μια συνολική άρνηση των πάντων. Νομίζω ότι αυτή η άρνηση είναι κάτι που οι πολίτες αυτή την άρνηση είναι κάτι που οι πολίτες τη βλέπουν και δεν την επιλέγουν».

«Θετικό η αντιπολίτευση να προτείνει, αρκεί οι προτάσεις αυτές να είναι συγκεκριμένες και κοστολογημένες»

«[…]Όπως και να χει όμως, είναι θετικό η αντιπολίτευση να προτείνει, αρκεί οι προτάσεις αυτές να είναι συγκεκριμένες και κοστολογημένες. Αλλιώς οι προτάσεις είναι μόνο και μόνο για να γίνονται, αλλά δεν θέλω να σταθώ τόσο στο ποιος το είπε πρώτο την έχουμε κάνει ξανά αυτή τη συζήτηση και για τις τράπεζες και αυτό που είπε πρώτο το ΠΑΣΟΚ κατά το ΠΑΣΟΚ, θα οδηγούσε σε αντίθετα αποτελέσματα από αυτό που επεδίωκε και η κυβέρνηση και ήθελαν και οι πολίτες να μειωθούν οι χρεώσεις. Σας θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ πρότεινε να υπάρξει μια έκτακτη φορολόγηση στις τράπεζες, ενώ η κυβέρνηση ήρθε και πήρε στοχευμένα μέτρα ανακούφισης των πολιτών» είπε ακόμα ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί να αντιμετωπίσει παθογένειες δεκαετιών και να κλείσει εκκρεμότητες οι οποίες ταλανίζουν τους πολίτες, ταλαιπωρούν τους πολίτες. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι, όπως είπε πολύ σωστά στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τάκης Θεοδωρικάκος, υπάρχει ζήτημα με τα ασφάλιστρα υγείας. Το παραδέχτηκε και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών. Μελετάμε λοιπόν μία πρόταση, μία πρωτοβουλία, περιμένουμε να δούμε και από τις εταιρείες και σε κάθε περίπτωση ο στόχος είναι οι όποιες αυξήσεις να μην είναι υπέρμετρες και εκτός λογικής. Δηλαδή αυτό το 14- 15% το οποίο βλέπουμε δεν είναι λογικό, με βάση μάλιστα και αυτά τα οποία προκύπτουν από τις ιδιωτικές δομές υγείας σε σχέση δηλαδή με το πόσο έχουν αυξηθεί. Αλλά το ερώτημα είναι γιατί εκπροσωπώ μια κυβέρνηση που δεν είναι ένα και δύο χρόνια. Είναι η μόνη περίπτωση που δίνει λύση η κυβέρνηση σε χρόνιο πρόβλημα; Όχι, δεν είναι η μόνη περίπτωση».

Για την ακρίβεια σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε αυτός ο άνευ προηγουμένου πληθωρισμός, που πίεσε πολύ τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό, είχαμε πει ότι η βασική στρατηγική μας είναι η αύξηση των εισοδημάτων, τουλάχιστον έστω και λίγο περισσότερο από ό, τι ήταν η αύξηση των τιμών. Γιατί το κάναμε αυτό; Γιατί οι αυξήσεις αυτές είχαν μόνιμο χαρακτήρα και όπως λέγαμε τότε χαρακτηριστικά, θα έμεναν ακόμα και όταν οι τιμές θα αρχίσουν να πέφτουν. Βλέπουμε μετά από πάρα πολλούς μήνες σε επίπεδο τροφίμων που ήταν και ο πιο σκληρός δείκτης του πληθωρισμού, να έχουμε αποπληθωρισμό. Δεν αρκεί προφανώς ούτε το 0,3 ούτε το 0,4% μείον για να ισοσκελίσει τις αυξήσεις που σωρευτικά στα τρόφιμα έφτασαν στο 30%. Όμως φαίνεται ότι αυτή η στρατηγική δεδομένων των συνθηκών, για να μην παρεξηγηθώ, αρχίζει και αποδίδει. Εμείς τι θέλαμε να κάνουμε; Εμείς θέλαμε να προστατεύσουμε όσο μπορούμε τους πολίτες, χωρίς να υποθηκεύσουμε το μέλλον των επόμενων γενεών, δηλαδή να χρεοκοπήσει ξανά η χώρα, δίνοντάς τους όσο το δυνατόν περισσότερες αυξήσεις άμεσες, όπως πολύ σωστά είπατε, με τις αυξήσεις των μισθών μετά από 14 χρόνια στο Δημόσιο, την αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, το ξεπάγωμα των τριετιών και τους 73 άμεσους και έμμεσους φόρους που μειώσαμε και με κάποια έκτακτα μέτρα. Τώρα είμαστε σε ένα σημείο που φαίνεται ότι ο πληθωρισμός υποχωρεί κυρίως των τροφίμων και έχουμε και έναν μικρό μεν αλλά υπαρκτό αποπληθωρισμό.

»Η στρατηγική μας θα συνεχίσει να είναι η εξής απλή. Ξέρετε τα λεφτά δεν φυτρώνουν από κάπου. Το να βγαίνω και να λέω εγώ ή κάποιος εκπρόσωπος ενός άλλου κόμματος, το άλφα ή το βήτα, χωρίς να λέω πού θα βρω τα λεφτά, δεν έχει καμία αξία, καμία σημασία. Θέλουμε λοιπόν να μεγαλώσουμε την πίτα. Πώς μεγαλώνουμε την πίτα; Δηλαδή τα έσοδα τα οποία έχει το κράτος να είναι περισσότερα, δημιουργώντας όσο περισσότερες δουλειές. Αυτό το μισό εκατομμύριο δουλειές που σας είπα πριν μεταφράζεται σε 1 δισεκατομμύριο παραπάνω έσοδα για το κράτος. Γιατί μισό εκατομμύριο συμπολίτες μας που πληρώνονταν από το επίδομα ανεργίας πλέον πληρώνουν όχι αυξημένους φόρους και εισφορές. Αντιστοίχως, μετά από πάρα πολλά χρόνια έχουμε για πρώτη φορά ένα οικονομικό επιτελείο που εισπράττει από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής 1,8 δισεκατομμύρια. Αυτά τα παραπάνω λεφτά, που μαζί και με τα παραπάνω έσοδα από την ανάπτυξη γιατί μεγαλώνει το ΑΕΠ της χώρας, είναι λεφτά τα οποία πέφτουν στα νοσοκομεία[…]».

