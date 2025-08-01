Ο τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Μαντζουράνης, σε σημερινή του παρέμβαση στο Mega, επισήμανε ότι, με βάση τη δικογραφία που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν προκύπτουν ουσιαστικά ενοχοποιητικά στοιχεία για τους πρώην υπουργούς Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά:

«Είναι αληθές και είναι και δεδομένο, επειδή αυτό υπαγορεύουν, το Σύνταγμα, ο κανονισμός της Βουλής και ο νόμος. Δηλαδή, τί; Ότι εάν προκύψει όνομα υπουργού, οι δικαστές στέλνουν αμελλητί την υπόθεση στο Κοινοβούλιο προς διερεύνηση».

Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, η εκπρόσωπος Τύπου Αλέξάνδρα Σδούκου σχολίασε πως «καλωσορίζουμε την -αναγκαστική- στροφή του ΣΥΡΙΖΑ στη λογική και κυρίως στην αλήθεια», προσθέτοντας ότι «αναμένουμε, ωστόσο, και από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να ανακαλέσει τα περί “Καμόρας” και να επιστρέψει στην οδό της πραγματικότητας».

Παράλληλα, κάλεσε και το ΠΑΣΟΚ να αναλάβει τη δική του στάση λέγοντας:

«Αναμένουμε βέβαια και από το ΠΑΣΟΚ να αναλάβει την δική του ευθύνη απέναντι στην αλήθεια», ενώ ολοκλήρωσε λέγοντας πως «Τελικά αποδεικνύεται ότι το ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ και την υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν είναι η ουσία και η αλήθεια, αλλά ποιος λέει τι».

Η δήλωση της Αλεξάνδρας Σδούκου

Καλωσορίζουμε την -αναγκαστική- στροφή του ΣΥΡΙΖΑ στη λογική και κυρίως στην αλήθεια. Αναμένουμε, ωστόσο, και από την ηγεσία του Σύριζα να ανακαλέσει τα περί «Καμόρας» και να επιστρέψει στην οδό της πραγματικότητας.

Αναμένουμε βέβαια και από το ΠΑΣΟΚ να αναλάβει την δική του ευθύνη απέναντι στην αλήθεια.

Αυτό όμως που έχει αρχίσει να γίνεται πλέον γνωστό και να γίνεται παραδεκτό από όλους, δεν το δέχεται η αντιπολίτευση που έχει αυτοπαγιδευτεί σε ένα αντικυβερνητικό αφήγημα χωρίς νόημα. Όταν εμείς στην κυβέρνηση και στη ΝΔ υποστηρίζουμε εδώ και καιρό ότι με βάση το άρθρο 86 Συντάγματος δεν επιδέχεται αξιολόγησης η αναφορά που γίνεται στη δικογραφία στα δύο πολιτικά πρόσωπα, σύσσωμη η αντιπολίτευση μας κατηγορεί ότι (δήθεν) επιτιθόμαστε στην Ευρωπαία εισαγγελέα.

Τελικά αποδεικνύεται ότι το ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ και την υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν είναι η ουσία και η αλήθεια, αλλά ποιος λέει τι.

Όταν είναι ο κ. Μαντζουράνης είναι «Παρασκευή πρωί», όταν το λέει στέλεχος της ΝΔ, είναι «έγκλημα καθοσιώσεως».

Όταν όμως βγάλουν τις παρωπίδες θα είναι αργά…

Πηγή: skai.gr

