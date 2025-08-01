Εξώδικο Θεοδωρικάκου στον δημοσιογράφο Μανώλη Κοττάκη

O υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ύστερα από συκοφαντικό δημοσίευμα στην εφημερίδα «Εστία» τη Δευτέρα 28 Ιουλίου 2025, επέδωσε σήμερα εξώδικη πρόσκληση στον δημοσιογράφο Μανώλη Κοττάκη.

Το πλήρες κείμενο έχει ως εξής:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Παναγιώτη (Τάκη) Θεοδωρικάκου, Υπουργού Ανάπτυξης, κατοίκου ως εκ της εργασίας του Αθηνών, οδός Νίκης αρ. 5-7.

ΠΡΟΣ

Τον Εμμανουήλ Κοττάκη, διευθυντή της εφημερίδας «Εστία», κάτοικο ως εκ της εργασίας του Αθηνών, επί της οδού Ερατοσθένους αρ1.



Στο υπ’ αριθμ. φύλλο 43205 της εφημερίδας «Εστία» δημοσιεύθηκε το εξόχως συκοφαντικό για το πρόσωπο μου άρθρο με τίτλο «Η Ευρωπαία Εισαγγελεύς διέταξε προκαταρκτική εξέταση για δύο υπουργούς!». Όπως θα καταδειχθεί κατωτέρω, οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται στο εξώφυλλο της εφημερίδας σας αλλά και όσοι περιέχονται στο άρθρο αυτό είναι ψευδείς και πλήττουν ευθέως την τιμή και την υπόληψή μου.

Αναλυτικότερα, στο πρωτοσέλιδο αυτό δημοσίευμα της εφημερίδας σας της Δευτέρας 28 Ιουλίου, γίνεται αναφορά στο όνομά μου, με υπαινιγμούς σχετικά με δήθεν υπογραφές που φέρεται να έχω θέσει ως Υπουργός Εσωτερικών για την ανάθεση έργων τα «σπιτάκια της ανακύκλωσης», με χρηματοδότηση συνολικού ποσού 220 εκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους. Με το άρθρο αυτό εδραιώνεται στον αναγνώστη η πεποίθηση περί δήθεν εμπλοκής μου σε παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και δήθεν παράτυπες αναθέσεις εκατομμυρίων ευρώ , τις οποίες δήθεν ενέκρινα και δήθεν υπέγραψα κατά την θητεία μου στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Οφείλω να σας επισημάνω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι το εν λόγω δημοσίευμα, ως προς το πρόσωπό μου, ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ , αν δε η δημοσιογραφική σας έρευνα είχε λάβει χώρα σύμφωνα με τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, θα το είχατε διαπιστώσει ευκόλως και αμέσως.

Το δημοσίευμα επικαλείται πόρισμα της ΕΔΕΛ, το οποίο αφορά σε τρεις συγκεκριμένες διαγωνιστικές διαδικασίες και προμήθειες φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προφανώς δεν έχω την παραμικρή σχέση με αυτές τις διαδικασίες οι οποίες ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ. Οι σχετικές συμβάσεις υπεγράφησαν σε χρόνο ΠΟΛΥ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟ (άνω του ενός έτους) από το διάστημα που υπηρέτησα ως υπουργός Εσωτερικών και με Ευρωπαϊκούς πόρους -ΕΣΠΑ- οι οποίοι ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΜΟΥ, επομένως ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΝΑ ΕΧΩ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΠΛΟΚΗ στην εν λόγω υπόθεση.

Προς αποφυγή παρανοήσεων, διευκρινίζω ότι η αξίωσή μου για ανάκληση του άρθρου και η αποκατάσταση της αλήθειας, δεν υποκρύπτει ενδιάθετη βούληση προσβολής της Ελευθεροτυπίας -την οποία σέβομαι και πιστεύω ότι αποτελεί θεμέλιο της Δημοκρατίας- αλλά αποτελεί νομική υποχρέωσή μου σύμφωνα με τον νόμο 4356/2015, προκειμένου να προσφύγω στη Δικαιοσύνη.

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου μόνου του Ν. 1178/81, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρ. 37 του Ν. 4356/2015 και με τη ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μου,

ΣΑΣ ΚΑΛΩ

1) Στο επόμενο από την επίδοση της παρούσας φύλλο της εφημερίδας «Εστία» να προχωρήσετε σε επανόρθωση με αντίστοιχο άρθρο, αποκαθιστώντας την αλήθεια και αποδίδοντας τα γεγονότα με τη δέουσα ακρίβεια και

2) Να μου κοινοποιήσετε το αντίστοιχο δημοσίευμα αποκατάστασης.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτόν προς τον οποίο απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2025

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.