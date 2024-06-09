Συνάντηση Α. Λατινοπούλου με Κ. Καραμανλή στο εκλογικό κέντρο

Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο στον Άγιο Ελευθέριο, στη Θεσσαλονίκη, ψήφισε σήμερα το πρωί και η Αφροδίτη Λατινοπούλου.
Η πρόεδρος του κόμματος «Φωνή Λογικής», η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά στις ευρωεκλογές, άσκησε το εκλογικό της δικαίωμα και δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη γιατί σήμερα αλλάζει η Ελλάδα, αλλάζει η Ευρώπη, ξεκινά μια νέα εποχή όπου επιτέλους θα επικρατεί η λογική».
Σύμφωνα με το voria.gr η παρουσία της κ. Λατινοπούλου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο συνέπεσε με αυτήν του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, ο οποίος είχε ήδη ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, με τους δύο να ανταλλάσσουν χαιρετισμό στην έξοδο του σχολείου.
