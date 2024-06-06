Μετά από μήνες εντατικής εκστρατείας, η Ελλάδα εξελέγη την Πέμπτη, με συντριπτική πλειοψηφία, μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, του κέντρου ισχύος του παγκόσμιου Οργανισμού.

Η Ελλάδα εξελέγη μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκεντρώνοντας 182 ψήφους στην ψηφοφορία για την ανάδειξη από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού των πέντε μη μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας για την περίοδο 2025-26.

Με τις 182 ψήφους στη Γενική Συνέλευση των 193 μελών — η χώρα μας ξεπέρασε κατά πολύ το «κατώφλι» των 124 ψήφων που αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των 2/3.

Εξελέγησαν Δανία, Ελλάδα, Παναμάς, Σομαλία και Πακιστάν, ενώ η διετής θητεία ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2025.

Οι 10 μη μόνιμες έδρες στο 15μελές Συμβούλιο κατανέμονται σε περιφερειακές ομάδες που συνήθως επιλέγουν τους υποψηφίους τους.

Η Ελλάδα εντάσσεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας σε μια περίοδο μεγάλων διεθνών ανατροπών και προκλήσεων (Ουκρανικό, Μέση Ανατολή, μεταναστευτικό κλπ).

Η Ελλάδα ήταν δύο φορές μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, κατά τις περιόδους 1952-1953 και 2005-2006.

Δήλωση Γεραπετρίτη μετά την εκλογή της Ελλάδας στο ΣΑ του ΟΗΕ



«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για την Ελλάδα για το αποτύπωμα της Ελλάδας στον κόσμο. Η γενική Συνέλευση των ΗΕ υπερψήφισε την υποψηφιότητα της Ελλάδας για μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ το 2025 και το 2026



182 από συνολικά από 188 κράτη που ψήφισαν υπερψήφισαν την υποψηφιότητα της Ελλάδας. Το 99% που προσήλθαν ψήφισαν. Αυτό αποδεικνύει το σημαντικό κεφάλαιο το οποίο διαθέτει η Ελλάδα στον κόσμο, στο διεθνές περιβάλλον, στους διεθνείς οργανισμούς.



Και τώρα ξεκινάει η ώρα της ευθύνης. Η Ελλάδα μετά τη σημερινή της επιτυχία καθίσταται συμπαραγωγός της διεθνούς πολιτικής και βρίσκεται σε μία στιγμή που υπάρχουν γύρω μας τεράστιες προκλήσεις. Οι μεγάλοι πόλεμοι οι οποίοι ταλανίζουν την οικουμένη και βρίσκονται στη γειτονιά μας, αλλά και άλλες σημαντικές προκλήσεις οι οποίες η εξωτερική πολιτική έχει θέση ως προτεραιότητα κατά την παραμονή της ως μη μόνιμη θέση στο ΣΑ.



(Στόχος) είναι η απαρέγκλιτη τήρηση του διεθνούς δικαίου, η νέα πνοή που πρέπει να δοθεί στη διευθέτηση των διαφορών με τρόπο ειρηνικό. Η προστασία του θαλασσίου εμπορίου, η προστασία γυναικών και παιδιών. Είναι προτεραιότητες που μαζί με την κλιματική αλλαγή θα τεθούν στο τραπέζι από την Ελλάδα στο πλαίσιο και της δικής μας εξωτερικής πολιτικής



Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα αποτελέσει την επιτομή της συμμετοχής της χώρας μας στα διεθνώς δρώμενα. Η Ελλάδα φιλοδοξεί ως συνομιλούσα με όλα τα κράτη του κόσμου ως έχοντας ανοιχτούς διαύλους με όλα τα κράτη όχι μόνο με τις γειτονιάς μας, αλλά με όλου του κόσμου να αποτελέσει τη γέφυρα Βορρά Νότου Ανατολής Δύσης. Και θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να φανούμε αντάξιοι της μεγάλης αυτής ευθύνης».

Πηγή: skai.gr

