Η 78η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ έχει προγραμματιστεί για τη διεξαγωγή των εκλογών στις 5 μ.μ.
Η διαδικασία αφορά την εκλογή θέσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το διάστημα 2025-2026
Παρακολουθήστε ζωντανά τις εργασίες εδώ:
#GreeceUNSC 🇺🇳 #Greece 🇬🇷 διεκδικεί μια θέση στο # Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη θητεία 2025-2026.— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) 6 Ιουνίου 2024
Η 78η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ έχει προγραμματιστεί για τη διεξαγωγή των εκλογών στις 5 μ.μ. (EET)
🔴 Παρακολουθήστε ζωντανά τις εργασίες εδώ➡️ https://t.co/NS9QeevoAa pic.twitter.com/4INQXQmr9f
