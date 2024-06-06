Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Live η εκλογική διαδικασία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ - Υποψήφια η Ελλάδα

Δείτε ζωντανά την εκλογική διαδικασία 

ΟΗΕ

Η 78η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ έχει προγραμματιστεί για τη διεξαγωγή των εκλογών στις 5 μ.μ.

Η διαδικασία αφορά την εκλογή θέσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το διάστημα 2025-2026 

Παρακολουθήστε ζωντανά τις εργασίες εδώ: 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΟΗΕ εκλογές Live συμβούλιο ασφαλείας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark