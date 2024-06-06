Η 78η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ έχει προγραμματιστεί για τη διεξαγωγή των εκλογών στις 5 μ.μ.

Η διαδικασία αφορά την εκλογή θέσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το διάστημα 2025-2026

Παρακολουθήστε ζωντανά τις εργασίες εδώ:

#GreeceUNSC 🇺🇳 #Greece 🇬🇷 διεκδικεί μια θέση στο # Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη θητεία 2025-2026.



Η 78η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ έχει προγραμματιστεί για τη διεξαγωγή των εκλογών στις 5 μ.μ. (EET)



🔴 Παρακολουθήστε ζωντανά τις εργασίες εδώ➡️ https://t.co/NS9QeevoAa pic.twitter.com/4INQXQmr9f — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) 6 Ιουνίου 2024

