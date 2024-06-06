Λογαριασμός
Τα μεσάνυχτα της Κυριακής, οι πρώτες επίσημες προβλέψεις για τη σύνθεση του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  

Τα πρώτα προσωρινά αποτελέσματα και η επικαιροποιημένη πρόβλεψη επί της κατανομής των εδρών θα δημοσιευθούν μεταξύ 00.15-00.30

Εκλογές

Αργά το βράδυ της Κυριακής αναμένεται η πρώτη επίσημη εκτίμηση για το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών. 

Οι εθνικές αρχές κάθε χώρας θα ανακοινώσουν επίσημα αποτελέσματα όταν κλείσουν και οι τελευταίες κάλπες την Κυριακή το βράδυ στην Ιταλία -γύρω στα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας.

Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προγραμματίσει να δημοσιεύσει τις πρώτες εκτιμήσεις του σχετικά με τη σύνθεση του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περίπου στις 21:15-21:30 ώρα Ελλάδας, με βάση ένα μείγμα από exit polls και προεκλογικών δημοσκοπήσεων.

Τα πρώτα προσωρινά αποτελέσματα και η επικαιροποιημένη πρόβλεψη επί της κατανομής των εδρών θα δημοσιευθούν μεταξύ 00.15-00.30 (ώρα Ελλάδας, 10 Ιουνίου).

Θα ακολουθήσουν και άλλες επικαιροποιημένες προβλέψεις, καθώς οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου θα λαμβάνουν πληροφορίες από τις εθνικές αρχές. Η τελευταία επικαιροποίηση αναμένεται τη Δευτέρα 10 Ιουνίου, περίπου στη 02:00 (ώρα Ελλάδας).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

