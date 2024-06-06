To 60% των Ευρωπαίων, έναντι 56% των Ελλήνων δηλώνει ότι ενδιαφέρεται να ψηφίσει στις ευρωεκλογές του Ιουνίου, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δόθηκε στη δημοσιότητα στα τέλη Απριλίου.

Πάνω από επτά στους δέκα Ευρωπαίους πολίτες (73%) ισχυρίζονται ότι οι ενέργειες της ΕΕ έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή τους ζωή. Περίπου ίδιο ποσοστό (71%) πιστεύει ότι η χώρα τους συνολικά επωφελείται από την ένταξη στην ΕΕ.

Για τους Ευρωπαίους πολίτες, οι προτεραιότητες που θα έπρεπε να έχει η ΕΕ για να ενισχυθεί η θέση της στην παγκόσμια σκηνή είναι η άμυνα και η ασφάλεια, τα ενεργειακά ζητήματα και η επισιτιστική ασφάλεια και η γεωργία.

Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ ρυθμίζει τη ζωή περισσότερων από 448 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη, οι ευρωεκλογές χαρακτηρίζονται από χαμηλή συμμετοχή.

Η συμμετοχή στις τελευταίες ευρωεκλογές (2019) κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό από το 1994, φτάνοντας κατά μέσο όρο στην ΕΕ το 50,66%. Το 2014 η συμμετοχή στις ευρωεκλογές ήταν 42,6% και το 2009 ήταν 42,97%.

Στην Ελλάδα το ποσοστό συμμετοχής στις ευρωεκλογές του 2019 ήταν 58,69%.

Οι Βέλγοι και οι Λουξεμβούργιοι είναι εκείνοι που παραδοσιακά καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής, με 88,47% και 84,24%, αντιστοίχως, το 2019.

Αντιθέτως, τα χαμηλότερα ποσοστά το 2019 καταγράφηκαν στη Σλοβακία (24,74%), στην Τσεχία (28,72%) και στην Κροατία (29,85%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

