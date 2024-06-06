Για τη σημαντικότερη αναβάθμιση του Πολεμικού μας Ναυτικού τις τελευταίες δεκαετίες, και για μία πολύ σημαντική προσθήκη στην αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας έκανε μεταξύ άλλων λόγο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από τα ναυπηγεία της Naval Group, στο Λοριάν της Γαλλίας, όπου βρέθηκε νωρίτερα σήμερα Πέμπτη, και όπου ναυπηγούνται οι τρεις φρεγάτες τελευταίας τεχνολογίας Belh@rra που θα παραδοθούν στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό την επόμενη 2ετια, σύμφωνα με ενημέρωση του γραφείου τύπου του Γραφείου του πρωθυπουργού.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και την Υφυπουργό, Εξωτερικών της Γαλλίας Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Naval Group, Pierre Eric Pommellet και τον Αντιπρόεδρο Olivier de la Bourdonnaye, για την πορεία των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των Belh@rra.

Σε δηλώσεις του ο κ. Μητσοτάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι «είναι μεγάλη η χαρά μου, που μου δίνεται η δυνατότητα να επισκεφτώ σήμερα το ναυπηγείο της Naval Group στο Λοριάν, όπου αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται ταυτόχρονα οι τρεις υπερσύγχρονες φρεγάτες Belh@rra, οι οποίες θα έχουν ενταχθεί στο Πολεμικό Ναυτικό έως το 2026. Είναι η σημαντικότερη αναβάθμιση του Πολεμικού μας Ναυτικού τις τελευταίες δεκαετίες, μια πολύ σημαντική προσθήκη στην αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη γρήγορη πρόοδο υλοποίησης αυτού του πολύ φιλόδοξου εξοπλιστικού προγράμματος, καθώς η πρώτη από τις τρεις φρεγάτες, ο «ΚΙΜΩΝ», βρίσκεται ήδη στο νερό και αναμένεται να παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό εντός του 2025.

Ravie d’accueillir le Premier ministre grec @kmitsotakis à #Lorient pour sa toute première visite des chantiers de @navalgroup, avant qu’il ne rejoigne le Président @EmmanuelMacron pour le 80e anniversaire du #DDay en #Normandie. pic.twitter.com/qK0MEryfAx — Chrysoula Zacharopoulou 🇪🇺🇫🇷 (@CZacharopoulou) June 6, 2024

Να τονίσω, τέλος, και τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, συγκεκριμένα των Ναυπηγείων Σαλαμίνας, τα οποία κατασκευάζουν ένα από τα εννέα μπλοκ, που ουσιαστικά δημιουργούν αυτό το υπερσύγχρονο πλοίο».



Εν συνεχεία, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «όταν οι φρεγάτες παραδοθούν, θα είναι τα πιο σύγχρονα πλοία τα οποία θα πλέουν στη Μεσόγειο, άξιοι διάδοχοι όλων των ιστορικών πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού, πάνω στα οποία η ελληνική σημαία κυματίζει πάντα ψηλά και περήφανα».

#Lorient | Excellente visite avec le Premier ministre @kmitsotakis.



Le partenariat entre la #Grèce 🇬🇷 et la #France 🇫🇷 est solide.



Il repose sur une amitié ancienne, sur une alliance certaine et sur une ambition commune. pic.twitter.com/S8DJu91iPS — Chrysoula Zacharopoulou 🇪🇺🇫🇷 (@CZacharopoulou) June 6, 2024

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Naval Group σημείωσε: «Κύριε Πρωθυπουργέ, είναι μεγάλη μας τιμή που σας έχουμε εδώ, στα ναυπηγεία της Λοριάν, γι' αυτή την επίσκεψη. Με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια σας παρουσιάζουμε τι κάνουμε για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Το κύτος που βλέπετε είναι για τη μελλοντική σας φρεγάτα. Σας ευχαριστούμε, κ. Πρωθυπουργέ, για την παρουσία σας σήμερα εδώ».

Μάλιστα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ο πρωθυπουργός επιβιβάστηκε στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ», η οποία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ναυπήγησης, και ξεναγήθηκε στις δεξαμενές ναυπήγησης των φρεγατών «ΝΕΑΡΧΟΣ» και «ΦΟΡΜΙΩΝ», οι οποίες αναμένεται να παραδοθούν περί τα τέλη του 2025 και το 2026 αντίστοιχα.

Κατόπιν ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε επίσης το Κλιμάκιο του Πολεμικού Ναυτικού στη Λοριάν και είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από τον Διοικητή του Κλιμακίου, Υποναύαρχο Θεοχάρη Χατζόπουλο, σχετικά με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος των φρεγατών.

Belh@rra: οι «ψηφιακές» φρεγάτες που ανοίγουν νέα σελίδα ισχύος στο Πολεμικό Ναυτικό

Οι Belh@rra είναι πολεμικά πλοία πολλαπλών ρόλων, με εκτόπισμα περίπου 4.500 τόνους. Ανήκουν στην τελευταία γενιά «ψηφιακών» φρεγατών. Θα δώσουν στον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού τη δυνατότητα υλοποίησης σύνθετων αποστολών, με τις πολυδιάστατες δυνατότητές τους να αποτελούν πολλαπλασιαστή ισχύος στην ανατολική Μεσόγειο.



Οι νέες φρεγάτες που θα παραλάβει η Ελλάδα εξοπλίζονται με το κορυφαίο AESA (Active Electronically Scanned Array) ραντάρ Sea Fire, με εμβέλεια 300 χιλιομέτρων, και φέρουν 32 πυραύλους Aster 30 με βεληνεκές 120 χιλιόμετρα, συνδυασμός που θα προσφέρει τόσο αεράμυνα περιοχής όσο και αντιβαλλιστικές ικανότητες, ανοίγοντας έτσι μια νέα σελίδα ισχύος στο Πολεμικό Ναυτικό.

[#DidYouKnow] ⚓​💡 ​The #FDI ‘s Panoramic Sensors and Intelligence Module (PSIM) is one of the frigate’s most complex and innovative blocks.

It unifies many high-end and sensitive technologies and sensors, and directly benefits from our expertise as a systems integrator. pic.twitter.com/Rc4UvTt6S8 — Naval Group (@navalgroup) May 7, 2024

Ο οπλισμός θα συμπληρώνεται από προηγμένο πυροβόλο των 76 χιλιοστών, αλλά και σύστημα RAM των 21 πυραύλων, που ολοκληρώνει την αντιαεροπορική και αντιβληματική ασπίδα του πλοίου.

Εκτός από εξελιγμένες αντιαεροπορικές δυνατότητες, θα διαθέτουν και κορυφαίες ανθυποβρυχιακές ικανότητες, χάρη στο μεταβλητού βάθους sonar CAPTAS-4 και τις ανθυποβρυχιακές τορπίλες MU-90.

Τα τελευταία θα συνδυαστούν με τα υπερσύγχρονα ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα MH-60R, που πρόσφατα αγόρασε η χώρα μας από τις ΗΠΑ. O οπλισμός εναντίον πλοίων θα περιλαμβάνει τους πλέον εξελιγμένους πυραύλους Exocet MM40 Block 3C, με ικανότητα κρούσης σε αποστάσεις 200 χιλιομέτρων, ενώ ταυτόχρονα έχουν δυνατότητα να πλήξουν και παράκτιους στόχους. Όλα τα παραπάνω θα συντονίζονται από το σύγχρονο σύστημα διαχείρισης μάχης SETIS.



Παρά το γεγονός ότι η σύμβαση υπογράφηκε ενώ το πρόγραμμα ήταν σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης σε γαλλικά ναυπηγεία, αρκετές ελληνικές εταιρείες τελικά συνεργάστηκαν και ανέλαβαν έργο και αρκετές θα εμπλακούν στα επόμενα στάδια, συνεισφέροντας έτσι στη μεταφορά τεχνολογίας αιχμής και ανοίγοντας θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.

[#DidYouKnow] ⚓ ​Our #FDI frigate is built with pre-outfitted blocks, as recently shown with #FDI Nearchos and Formion.

Can you guess the total number of blocks? pic.twitter.com/i0bc1nf8dt — Naval Group (@navalgroup) May 22, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.