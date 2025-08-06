Συμφωνία μεταξύ Αιγύπτου και Μονής Σινά, προανήγγειλε πριν από λίγο ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου στις κοινές δηλώσεις με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής τους. Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι χαρακτήρισε «κακόβουλες και ανυπόστατες φήμες», τα όσα ακούστηκαν το τελευταίο διάστημα, τονίζοντας ότι κανένας δεν μπορεί να αγγίξει τη Μονή, η οποία θα συνεχίσει να διαδραματίζει τον κομβικό της ρόλο.

«Τη διαβεβαίωση ότι δεν θα διαταραχθεί η συνέχεια και ο λατρευτικός ελληνορθόδοξος χαρακτήρας της μονής, χαρακτηριστικό της θρησκευτικής ανοχής, αλλά και του σεβασμού στα θρησκευτικά δικαιώματα που ανέκαθεν επιδεικνύει η Αίγυπτος», υπογράμμισε πως έλαβε ο κ. Γεραπετρίτης και σήμερα από τον Αιγύπτιο ομόλογό του.

Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε πως κατανοεί και εκτιμά «την ευαισθησία που επιδεικνύει ο Πρόεδρος Σίσι, και τις προσπάθειες» τόσο του Προέδρου όσο και του υπουργού σχετικά με τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά.

«Για την Ελλάδα και τους απανταχού ορθοδόξους, η Μονή δεν αποτελεί μόνο τον μακροβιότερο εν λειτουργία λατρευτικό χώρο, αλλά και ένα μοναδικό σύμβολο οικουμενικού πολιτισμού», ανέφερε και υπενθύμισε πως «άλλωστε ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος Σίσι που αναφέρθηκε με θερμά λόγια στη συνέχεια του λατρευτικού χώρου όταν επισκέφθηκε την Αθήνα στο πλαίσιο του ΑΣΣ».

Σημείωσε πως η συζήτηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του ήταν παραγωγική σχετικά με τη νομική κατάσταση της Μονής, αλλά και την ανάδειξή της ως παγκόσμιου λατρευτικού κέντρου.

«Η κοινή μας πρόθεση είναι να συνεχίσει η Μονή την αδιατάρακτη πορεία της, με το διαμορφωμένο επί 15 αιώνες status quo. Είμαι πεπεισμένος ότι η Αίγυπτος θα τιμήσει την παράδοση σεβασμού όλων των θρησκειών και δογμάτων, που η ίδια διαμόρφωσε μέσα στον χρόνο», υπογράμμισε.

Ανέφερε πως με την Κοινή Διακήρυξη που υπεγράφη το Μάιο του 2025 καθιερώνεται η Στρατηγική Εταιρική Σχέση των δύο γειτονικών χωρών, «μια σχέση η οποία αποτυπώνει τους στενούς ιστορικούς δεσμούς των λαών μας και τη διαχρονική πορεία των αρχαίων πολιτισμών μας. Εκφράζει, όμως, με τον πιο ανάγλυφο τρόπο και το επίπεδο της συνεργασίας μας σήμερα, που έχει φτάσει στο υψηλότερο σημείο της, εδραζόμενη στο Διεθνές Δίκαιο και στην αμοιβαία κατανόηση για πολλά και σύνθετα γεωπολιτικά ζητήματα».

«Ελλάδα και Αίγυπτος παραμένουν πυλώνες σταθερότητας, έχοντας αναπτύξει μια υποδειγματική και πολύπλευρη σχέση, σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον και σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή, όπως αυτή της Ανατολικής Μεσογείου, με εντεινόμενες κρίσεις και περίπλοκες προκλήσεις», τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε πως πέντε χρόνια ακριβώς μετά την υπογραφή της η συμφωνία για την οριοθέτηση της ΑΟΖ παραμένει υποδειγματική.

Για την κρίση στη Γάζα, σημείωσε πως απόλυτη προτεραιότητα είναι η επίτευξη εκεχειρίας, η μαζική ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους και η άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων και τόνισε πως η Ελλάδα σε συνεργασία με την Αίγυπτο θα συνεχίσει να αναλαμβάνει ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες στην περιοχή.

«Η Ελλάδα παραμένει σταθερά υπέρ της επανεκκίνησης της πολιτικής διαδικασίας, με στόχο τη λύση των δύο κρατών, στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, ως τη μόνη απάντηση στο διαχρονικό αίτημα των Παλαιστινίων, για ανεξάρτητο κράτος, και του Ισραήλ, για ασφάλεια στην περιοχή», επεσήμανε και σημείωσε πως στο πλαίσιο αυτό, στηρίζει το αραβικό σχέδιο ανασυγκρότησης της Γάζας, στο οποίο η Αίγυπτος έχει πρωτοστατήσει.

Ως προς τη Συρία, Ελλάδα και Αίγυπτος τάσσονται υπέρ της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας ενός ενιαίου κράτους, με τη συμμετοχή όλων των Σύρων, με καθολικό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου.

Η Ελλάδα καταδικάζει τις πρόσφατες επιθέσεις κατά αμάχων και θρησκευτικών χώρων στη νότια Συρία και καλεί τη μεταβατική ηγεσία της χώρας να αναλάβει όλα τα αναγκαία, προληπτικά και κατασταλτικά, μέτρα για την ασφάλεια όλων των πληθυσμών, κατεξοχήν των χριστιανών και όλων των θρησκευτικών και εθνοτικών κοινοτήτων.

Ως προς τη Λιβύη, κοινή γειτονιά των δυο χωρών, ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε τον Αιγύπτιο υπουργό για τις πρόσφατες επισκέψεις του σε Βεγγάζη και Τρίπολη.

«Συμφωνούμε στην ανάγκη να αναβιώσει η πολιτική διαδικασία. Συμφωνούμε επίσης ότι ο λιβυκός λαός θα πρέπει να αποφασίσει για το μέλλον του με ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις για την ανάδειξη αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης. Μια σταθερή και ενωμένη Λιβύη είναι προς το συμφέρον της ίδιας της χώρας, αλλά και της περιφερειακής ειρήνης και ευημερίας.», επεσήμανε.

Με την Αίγυπτο, σημείωσε, η Ελλάδα έχει κοινή θέση στα δύο μείζονα θέματα που αφορούν και τη Λιβύη, την παράτυπη μετανάστευση και την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.

Τόνισε δε πως Αίγυπτος έχει επιδείξει ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα στην προστασία των θαλάσσιων συνόρων της και συμφωνήθηκε να υπάρχει ενίσχυση του συντονισμού στον τομέα των παράτυπων μεταναστευτικών ροών.

Σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, υπενθύμισε πως η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει σε μερική οριοθέτηση ΑΟΖ με την Αίγυπτο και προτίθεται να εκκινήσει συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο με τη Λιβύη.

«Ελλάδα, Αίγυπτος και Λιβύη είναι γνήσια γειτονικές χώρες και έχουν κάθε συμφέρον να προχωρήσουν στις εναπομείνασες οριοθετήσεις με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Συμφωνίες που δεν ερείδονται στο Διεθνές Δίκαιο είναι αυτονόητο ότι δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα, προκαλούν δε ένταση σε μια ήδη βεβαρημένη περιοχή», υπογράμμισε.

Ακόμη πρόσθεσε πως η Ελλάδα στηρίζει το δικαίωμα της Αιγύπτου στους φυσικούς της πόρους και την προστασία του φυσικού της περιβάλλοντος.

Εξήρε ακόμη τον ενεργό διαμεσολαβητικό ρόλο της Αιγύπτου «προς όφελος της περιφερειακής σταθερότητας, σε εξαιρετικά χαλεπούς καιρούς, στη σύνθετη κατάσταση στη Λιβύη, στη μείζονα κρίση στη Μέση Ανατολής, στο ζήτημα του Ιράν, στις συρράξεις και τους ανθρωπιστικούς κινδύνους στην υποσαχάρια Αφρική».

«Στην περιοχή αυτή η Αίγυπτος αποτελεί τη φυσική ηγέτιδα δύναμη, έχοντας τη δυνατότητα όχι μόνο να διασφαλίζει συνθήκες ομαλότητας, αλλά και να ανακόψει κάθε αθέμιτη και αποσταθεροποιητική επιρροή που επιχειρείται να ασκηθεί από άλλες χώρες στην ευρύτερη αυτή περιοχή», ανέφερε.

Διμερώς, όπως τόνισε, Ελλάδα και Αίγυπτος εργάζονται συστηματικά για την περαιτέρω ανάπτυξη του διμερούς εμπορίου για την ενεργειακή συνδεσιμότητα, μέσω ιδίως του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης GREGY Interconnector, καθώς και για τη διαρκή αναβάθμιση της νόμιμης οδού μετανάστευσης από την Αίγυπτο προς την Ελλάδα, που αποτελεί μια σημαντική και εξαιρετικά ωφέλιμη προοπτική για την ελληνική οικονομία.

«Θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας έτσι ώστε να αρθούν τα οποία γραφειοκρατικά εμπόδια σε σχέση με τη συμφωνία μας για τη νόμιμη μετανάστευση», σημείωσε.

«Η Ελλάδα παραμένει σταθερός υποστηρικτής της Αιγύπτου εντός της ΕΕ. Πρωτοστάτησε προκειμένου να υπογραφεί η Συμφωνία Συνολικής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης ΕΕ - Αιγύπτου και συνεχίζει να πρωταγωνιστεί υπέρ των μέτρων υλοποίησης της σχέσης αυτής», επεσήμανε.

«Την ίδια συναντίληψη απολαύουμε και στο πλαίσιο του ΟΗΕ, όπου η Ελλάδα, εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, εκφράζει τη θέση και της φίλης Αιγύπτου. Ιδιαιτέρως, ενώνουμε τις φωνές μας σε όλα τα διεθνή fora σχετικά με την ανάγκη ουσιαστικής διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, ιδιαίτερα στην Ερυθρά Θάλασσα», κατέληξε.

Αιγύπτιος ΥΠΕΞ Μπ. Αμπντελάτι: «Σύντομα θα γιορτάσουμε μια συμφωνία μεταξύ Αιγύπτου και Μονής Αγ. Αικατερίνης του Σινά με την παρουσία της Ελλάδας»

Την πρόθεση της Αιγύπτου να μην παρεκκλίνει από τις δεσμεύσεις που ανέλαβε έναντι της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης εξέφρασε ειδικότερα από τη μεριά του ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Έλληνα ομόλογό του.

Ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ αποκάλυψε ότι «σύντομα θα γιορτάσουμε μια συμφωνία μεταξύ Αιγύπτου και Μονής με την παρουσία της Ελλάδας» και εξέφρασε την εκτίμηση ότι «υπάρχει απόλυτη κατανόηση για τις εξελίξεις στο θέμα». Τόνισε ότι οι εντολές του Αιγύπτιου προέδρου 'Αμπντελ Σίσι είναι να δοθεί περαιτέρω ώθηση στις σχέσεις Αιγύπτου και Ελλάδας, και σημείωσε ότι «με αυτή την ιστορική και θρησκευτική βαρύτητα που έχει η Μονή δεν μπορεί παρά να είναι γέφυρα κατανόησης μεταξύ των δυο χωρών». Επανέλαβε τη θέση του 'Αμπντελ Σίσι ότι η θέση της μονής είναι ιερή και δεν μπορεί κανείς να την αγγίξει, και απορούμε για τις κακόβουλες φήμες που κυκλοφορούν.

«Θέλω να διαβεβαιώσω ότι είναι ανυπόστατες και αβάσιμες. Κανείς δεν μπορεί να αγγίξει αυτό το μοναστήρι που χαίρει ιδιαίτερου πνευματικού βάρους για την ιστορία. Απορρίπτουμε πλήρως οποιαδήποτε πράξη θίγει την Μονή». Υποσχέθηκε ότι «η Μονή θα συνεχίσει να διαδραματίζει τον ιστορικό της ρόλο ως γέφυρα μεταξύ των δυο χωρών λέγοντας ότι οι ιστορικές δεσμεύσεις της Αιγύπτου είναι απαρέγκλιτες για τους θρησκευτικούς χώρους», που είναι «μια κληρονομιά η οποία χαιρόμαστε που βρίσκεται στο έδαφός μας». Ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη θερμή υποδοχή και τη φιλοξενία, αναφέρθηκε στην 5η επέτειο της υπογραφής για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, που, όπως είπε, αποδεικνύει πως, όταν υπάρχει η πολιτική βούληση, τότε [σ.σ. οι συμφωνίες] είναι προς όφελος της διαβούλευσης και της εύρεσης συμβιβαστικών λύσεων που λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα όλων των πλευρών, με βάση τις διεθνείς συνθήκες.

Αναφέρθηκε επίσης στις πολύ καλές διμερείς σχέσεις και στις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί το προηγούμενο διάστημα, έκανε λόγο για ταύτιση απόψεων μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου στα περιφερειακά θέματα και σημείωσε ότι συζητήθηκε και το θέμα της παράνομης μετανάστευσης. Προσέθεσε ότι «πρέπει να συνεργαστούμε στο θέμα της νόμιμης μετανάστευσης -που έχουμε δυνατότητες να αξιοποιήσουμε στην Αίγυπτο με ανθρώπινο δυναμικό- που θα καλύψει τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς και θα εξασφαλίσει αξιοπρεπείς εργασίες σε χιλιάδες Αιγυπτίους».

Ανέφερε ακόμη το σχέδιο για μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από την Αίγυπτο στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας όπου θα μεταφέρονται 3.000 μεγαβατώρες και είπε ότι ανυπομονεί να ξεκινήσει το έργο.

Ανέφερε επίσης ότι πρέπει να παρέμβει η διεθνής κοινότητα για να «σταματήσει το αιματοκύλισμα στη Γάζα» και να ανοίξουν οι δίοδοι ώστε να μεταφερθεί με ασφάλεια η ανθρωπιστική βοήθεια.

Τέλος είπε ότι «η Αίγυπτος απορρίπτει καθέτως την απομάκρυνση του πληθυσμού από τη Γάζα» ενώ καταδίκασε «τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Συρίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.