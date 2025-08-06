«Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί μια διαδικτυακή αφίσα από τη Νεολαία ΠΑΣΟΚ, που έχει ως σκοπό να "ξεπλύνει" πλήρως τις δράσεις των μπαχαλάκηδων και των κάθε λογής παραβατικών συμπεριφορών στους χώρους των ελληνικών Πανεπιστημίων. Πρόκειται για μια αφίσα που θα ζήλευε ακόμη και ένα ακροαριστερό κόμμα», επισημαίνει σε δήλωσή της η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.

«Το ερώτημα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρουλάκη είναι σαφές: Θα αποκηρύξει, άμεσα, το περιεχόμενο της συγκεκριμένης αφίσας της Νεολαίας του κόμματός του ή θα συνεχίσει να κάνει ότι δεν βλέπει και δεν ακούει; Αν δεν το κάνει, θα καταστήσει για ακόμα μία φορά σαφές, ότι για εκείνον ο χρόνος έχει σταματήσει στην περίοδο που πρωταγωνιστούσε στη Νεολαία ΠΑΣΟΚ και πρωτοστατούσε στο μπλοκάρισμα της αναθεώρησης του άρθρου 16 και στη διατήρηση του ασύλου ανομίας, στο όνομα του οποίου διαπράχθηκαν αμέτρητα εγκλήματα μειοψηφιών σε βάρος της σιωπηρής πλειοψηφίας των φοιτητών», τονίζει η κ. Σδούκου.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας στους πανεπιστημιακούς χώρους, καθώς μόνο έτσι μπορεί να εξασφαλισθεί στην πράξη η ακαδημαϊκή ελευθερία για όλους. Μετά την κατάργηση του ασύλου ανομίας το 2019, όπου σημειώνεται εγκληματική πράξη σε χώρους των Πανεπιστημίων, η Ελληνική Αστυνομία επεμβαίνει, συλλαμβάνοντας τους δράστες παραβατικών συμπεριφορών.

Όποιος δεν συμφωνεί με την ανωτέρω αυτονόητη διαπίστωση, τάσσεται αυτόματα με την πλευρά των μπαχαλάκηδων. Καλούμε το ΠΑΣΟΚ να πάρει ξεκάθαρη θέση και να αφήσει τα μισόλογα», καταλήγει στη δήλωσή της η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

