Τον Κωνσταντίνο Τασούλα εξέλεξε σήμερα η ολομέλεια της Βουλής στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατά την 4η ονομαστική ψηφοφορία που διεξήχθη μέχρι να βγει «λευκός καπνός».

Μετά την ψηφοφορία, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε στον Κωνσταντίνο Τασούλα για την εκλογή του στο ύπατο πολιτειακό αξίωμα. Με την σειρά του ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε πως η εκλογή του «αποτελεί για μένα κορυφαία τιμή. Αλλά κυρίως αποτελεί μια βαριά, βαρύτιμη ευθύνη».

Η ορκωμοσία του κ. Τασούλα θα λάβει χώρα στις 13 Μαρτίου 2025, οπότε και λήγει η θητεία της νυν Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο κος Τασούλας δέχθηκε τα συγχαρητήρια από βουλευτές και υπαλλήλους της Βουλής, στα «πηγαδάκια» που σχηματίστηκαν στο εντευκτήριο και τους διαδρόμους της Βουλής.

Πηγή: skai.gr

