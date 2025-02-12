Γιαννίτσης σε Ανδρουλάκη: Ευχαριστώ τα στελέχη που στήριξαν την υποψηφιότητά μου για την Προεδρία

Ευχαριστήρια επιστολή έστειλε ο Τάσος Γιαννίτσης στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Αγαπητέ Πρόεδρε,

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα, όπως και την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη που στήριξαν την πρόταση να είμαι υποψήφιος για την εξαιρετικά τιμητική αυτή θέση.

Η χώρα περνάει σε ένα νέο δύσκολο εσωτερικό και διεθνές σκηνικό, που θα απαιτήσει επικέντρωση στην αντιμετώπιση των μεγάλων συλλογικών ανησυχιών και αβεβαιοτήτων. Πιστεύω ότι εσείς, το ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη του, θα ανταποκριθείτε άλλη μια φορά στις κοινωνικές προσδοκίες για εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία και σας εύχομαι ολόθερμα καλή επιτυχία στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων και στο έργο σας.

Από πλευράς μου, όπως σταθερά μέχρι τώρα, θα εξακολουθήσω να λειτουργώ με τον τρόπο που ακολούθησα στη διαδρομή μου μέχρι τώρα.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Τάσος Γιαννίτσης».

Πηγή: skai.gr

