Μήνυμα συγχαρητηρίων από τον Νίκο Ανδρουλάκη στον Μίλτο Τεντόγλου

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε ο - για τρίτη συνεχόμενη φορά πρωταθλητής Ευρώπης - Μίλτος Τεντόγλου

Συγχαρητήρια από τον Νίκο Ανδρουλάκη στον Μίλτο Τεντόγλου

«Ο καταπληκτικός Μίλτος Τεντόγλου μας έκανε για μια ακόμα φορά υπερήφανους κατακτώντας το χρυσό στο πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου. Θερμά συγχαρητήρια!», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης για το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε ο - για τρίτη συνεχόμενη φορά πρωταθλητής Ευρώπης - Μίλτος Τεντόγλου στη διοργάνωση της Ρώμης.

