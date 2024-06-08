Συγχαρητήρια από τον Νίκο Ανδρουλάκη στον Μίλτο Τεντόγλου

«Ο καταπληκτικός Μίλτος Τεντόγλου μας έκανε για μια ακόμα φορά υπερήφανους κατακτώντας το χρυσό στο πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου. Θερμά συγχαρητήρια!», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης για το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε ο - για τρίτη συνεχόμενη φορά πρωταθλητής Ευρώπης - Μίλτος Τεντόγλου στη διοργάνωση της Ρώμης.

Πηγή: skai.gr

