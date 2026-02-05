Λογαριασμός
Συγχαρητήρια Ν. Ανδρουλάκη στην Εθνική ομάδα πόλο Γυναικών για το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχάρη τις αθλήτριες της Εθνικής ομάδας πόλο Γυναικών για την κατάκτηση του χάλκινου, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Νίκος Ανδρουλάκης
Συγχαρητήρια στην Εθνική ομάδα πόλο Γυναικών έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μέσω social media.

Ειδικότερα, ο κ. Ανδρουλάκης έγραψε στο Χ (πρώην twitter): «Συγχαρητήρια στις αθλήτριες μας για την επιτυχία τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο!»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης Εθνική Ομάδα
