- Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχάρη τις αθλήτριες της Εθνικής ομάδας πόλο Γυναικών
- Τι έγραψε στο Χ (πρώην twitter)
- H ανάρτησή του
Συγχαρητήρια στην Εθνική ομάδα πόλο Γυναικών έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μέσω social media.
Ειδικότερα, ο κ. Ανδρουλάκης έγραψε στο Χ (πρώην twitter): «Συγχαρητήρια στις αθλήτριες μας για την επιτυχία τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο!»
🤽 Συγχαρητήρια στις αθλήτριες μας για την επιτυχία τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο! 🇬🇷🥉
— Nikos Androulakis (@androulakisnick) February 5, 2026
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
