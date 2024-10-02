Την παραμονή των ελληνικών αρχών σε εγρήγορση σε όλα τα επίπεδα, να ενταθούν οι έλεγχοι και η συνεργασία για ανταλλαγή πληροφοριών αποφάσισε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας που συνεδρίασε εκτάκτως υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε αποτίμηση των τελευταίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, μετά τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον του Ισραήλ.

Αξιολογήθηκε η κατάσταση ασφαλείας, ενώ συζητήθηκε το σχέδιο εκκένωσης Ελλήνων από τον Λίβανο.

Η Ελλάδα καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Πρόκειται για σοβαρή κλιμάκωση που απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια.

Η Ελλάδα στηρίζει τον λαό του Ισραήλ και το δικαίωμά του να ζει με ασφάλεια και επαναλαμβάνει την έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.