Στο κόκκινο η αντιπαράθεση για τα Τέμπη: Για παραπληροφόρηση κατηγορεί η κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ

Επίμονη και εσκεμμένη παραπληροφόρηση για την υπόθεση των Τεμπών καταλογίζουν στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά πηγές του Μεγάρου Μαξίμου, μετά τη δήλωση του κ. Τσουκαλά ότι «το τελικό πόρισμα της Πυροσβεστικής φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της δήλωσης του πρωθυπουργού στη συνέντευξη προς τον Σταύρο Θεοδωράκη στις 21 Μαρτίου 2023».

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν πηγές του Μεγάρου Μαξίμου «ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Κ. Τσουκαλάς επιμένει να παραπληροφορεί εσκεμμένα διαδίδοντας ψευδείς πληροφορίες. Γνωρίζει, όπως όλοι όσοι ασχολούνται με την τραγωδία των Τεμπών, ότι στην πρώτη έκθεση αυτοψίας που συνέταξαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής, την 1η Μαρτίου 2023, αναφερόταν ξεκάθαρα ότι τα αίτια της φωτιάς οφείλονται στην πρόσκρουση των δύο αμαξοστοιχιών».

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι «προκειμένου ο δημόσιος διάλογος γύρω από τη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών να μην διαστρεβλώνεται με τοξικά ψεύδη, αναμένουμε από τον κ. Τσουκαλά να ανακαλέσει και να αποκαταστήσει την αλήθεια».

Νωρίτερα ο Κώστας Τσουκαλάς εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση - απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο: «Ο κ. Μαρινάκης αντί να επιτίθεται με μικροψυχία και προσωπική εμπάθεια στον Νίκο Ανδρουλάκη, καλύτερα να μην κάνει ότι δεν ακούει και να απαντήσει το ερώτημα, που αποφεύγει από χθες:

Το τελικό πόρισμα της Πυροσβεστικής φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της δήλωσης του Πρωθυπουργού στη συνέντευξη προς τον Σταύρο Θεοδωράκη στις 21 Μαρτίου 2023.



Αν υπήρχε προγενέστερο έγγραφο της Πυροσβεστικής βάσει του οποίου ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη βεβαιότητα περί μη ύπαρξης εύφλεκτου υλικού, από ποιο σημείο του περιεχομένου του προκύπτει ότι η έκρηξη προήλθε αποκλειστικά και μόνο από τα έλαια των μηχανών;».

