Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα υποδεχθεί τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου, στην Αθήνα.

Η επίσκεψη του Χακάν Φιντάν στην Αθήνα είχε μπει στην ατζέντα των δύο υπουργών Εξωτερικών από το ταξίδι του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τον Σεπτέμβριο.

Εκεί συμφωνήθηκε ότι Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν θα συναντηθούν στην Αθήνα, προετοιμάζοντας και την επόμενη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα, τον Ιανουάριο του 2025.

Πηγή: skai.gr

