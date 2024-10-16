Της Πηνελόπης Γκάλιου

Στην πιστή εφαρμογή των προεκλογικών της δεσμεύσεων και στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, που στόχο έχουν την ελάφρυνση της καθημερινότητα και τη βελτίωση της ζωής των πολιτών, επιμένει η κυβέρνηση μετασχηματίζοντας σε πράξεις όλα όσα σχεδίασε και υποσχέθηκε για τη χώρα και τους πολίτες της.

Μία ακόμη απτή απόδειξη σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη είναι η ανάσα που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών με την κατάργηση σειράς φόρων και επιβαρύνσεων με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο παρουσιάστηκε από τον Υπουργό, Κωστή Χατζηδάκη μαζί με τους υφυπουργούς Χρίστο Δήμα και Θάνο Πετραλιά.

«Σημασία έχει να μιλάμε με αποδείξεις, στους πολίτες που μας ακούν» σχολίαζε κυβερνητικός παράγοντας υπενθυμίζοντας την φορολογική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία ήδη από την πρώτη θητείας της, είχε προχωρήσει στη μείωση ή και κατάργηση πενήντα φόρων και φορολογικών συντελεστών ενώ συνεχίζει και κατά τη δεύτερη τετραετία στην ίδια ρότα.

Το στίγμα άλλωστε, για την τρέχουσα κυβερνητική θητεία και την φορολογική της πολιτική είχε δώσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ανακοίνωσε τη μείωση περαιτέρω 12 φορολογικών συντελεστών από την 01/01/2025 με συνολικό δημοσιονομικό όφελος για τους πολίτες, 900 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των οποίων οι νέες φοροελαφρύνσεις που παρουσίασε χθες ο κ. Χατζηδάκης.

Με οδηγό την ευλαβική τήρηση των κανόνων της δημοσιονομικής σταθερότητας και χωρίς αυτή να τεθεί εν αμφιβόλλω, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να δίνει ανάσες στους πολίτες και τα νοικοκυριά είτε μέσω της αύξησης των εισοδημάτων, έχοντας δεσμευτεί ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1500 ευρώ έως το τέλος της τετραετίας, είτε μέσω της μείωσης φόρων. «Θα συνεχίσουμε στην κατεύθυνση των φοροαπαλλαγών και της στήριξης των εισοδημάτων, όπως όμως προβλέπει το πρόγραμμά μας και όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε. Δηλαδή, να φέρουμε μπροστά μέτρα που θα έρχονταν μετά από κάποιους μήνες. Αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε μέσα στην τετραετία. Όπως κάναμε με το τέλος επιτηδεύματος» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του.

Την ίδια ώρα, το Μέγαρο Μαξίμου είναι αποφασισμένο να μην παρασυρθεί από τις «σειρήνες» της πλειοδοσίας της αντιπολίτευσης που «χαϊδεύουν τα αυτιά» των δυσαρεστημένων ή ζορισμένων οικονομικά πολιτών, διαμηνύοντας προς πάσα κατεύθυνση πως δεν θα μπει σε μία λογική πλειοδοσίας, υπενθυμίζοντας τις δημοσιονομικές δέσμευσης της χώρας έναντι της ΕΕ και τους κανόνες του μεσοπρόθεσμου σχεδίου. «Αν δηλαδή αύριο το πρωί έρθει ένα κόμμα της αντιπολίτευσης και πει ότι εγώ θέλω να δώσω στην α ή στη β κατηγορία δαπανών, να αυξήσω για παράδειγμα, όπως είχε πει ένας άλλος πρόεδρος, τις δαπάνες για την υγεία επιπλέον 5%. Πρέπει να πει από που θα κόψει. Αλλιώς η πρότασή του, η εξαγγελία του, είναι άνευ αντικειμένου» έφερε ως παράδειγμα ο κ. Μαρινάκης καλώντας τους πολιτικούς του αντιπάλους αν θέλουν αντιπαράθεση, αυτή να γίνεται επί πραγματικών δεδομένων.

Η αλλαγή σελίδας στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ χωρίς , ωστόσο, αλλαγή προσώπου, έχει προετοιμάσει το Μέγαρο Μαξίμου για μία νέα περίοδο αντιπαράθεσης με τη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς εκτιμάται ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να επανέλθει δυναμικά στον προσκήνιο, επιδιώκοντας την ενίσχυση του αντιπολιτευτικού του προφίλ. Μία στιγμή δε, που ο ΣΥΡΙΖΑ μαστίζεται από τις εσωκομματικές του έριδες και δεν αποκλείεται να διαμορφωθούν τέτοιες συνθήκες στην Κουμουνδούρου που θα καταστήσουν το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη και θεσμικά κύριο αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν πάντως πως ο κόσμος δεν κερδίζεται πλέον με μαγικές συνταγές και με συνθήματα και με υποσχέσεις, οι οποίες έχουν μια λογική πλειοδοσίας, γι αυτό άλλωστε το ίδιο προβάλλει και απαντά στην όποια κριτική δέχεται με πράξεις και έργα, όπως σημείωνε κυβερνητικός παράγοντας. Κατά συνέπεια αυτό που διαμηνύουν έμμεσα στον κ. Ανδρουλάκη είναι πως αν θέλει αντιπαράθεση, αυτή θα πρέπει να γίνει επί πραγματικών δεδομένων, με συγκεκριμένες, κοστολογημένες και υλοποιήσιμες προτάσεις.

«Πάνε οι εποχές που έλεγε, για παράδειγμα, ο Μητσοτάκης δέκα και θα βγει ο Ανδρουλάκης να πει δεκαπέντε» παρατήρησε όλο νόημα ο Παύλος Μαρινάκης, σπεύδοντας να προκαταβάλει ενδεχόμενη τέτοια προσπάθεια από την επανεκλεγείσα ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.