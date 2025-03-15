«Το μήνυμα του ανασχηματισμού είναι διπλό: Ανανέωση και δράση για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή του πολίτη» επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο.

Ολοκληρώθηκε το υπουργικό συμβούλιο, το οποίο ξεκίνησε λίγο μετά τις 12, με τη νέα του σύνθεση.

«Καλωσορίζω τη γενιά των 40άρηδων. Η συμμετοχή του Κωστή Χατζηδάκη ενισχύει τον ρόλο του Μεγάρου Μαξίμου ως πολιτικού κέντρου. Ο Κωστης Χατζηδάκης θα συντονίζει τα παραγωγικά και ο 'Ακης Σκέρτσος τα θεσμικά και κοινωνικά χαρτοφυλάκια», συνέχισε.

Αναφερόμενος στους «μπλε φακέλους», ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι ανανεώνεται ο τρόπος δουλειάς τονίζοντας ότι θέλει «χειροπιαστό αποτέλεσμα ανά τομέα» και ότι «θα εστιάζετε σε προτεραιότητες που θα επιβλέπω προσωπικά»

Προηγήθηκε η τελετή της ορκωμοσίας των νέων μελών της κυβέρνησης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 11:00 παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα με τους υπουργούς και υφυπουργούς να καταφθάνουν στο Προεδρικό Μέγαρο από τις 10:30.

Ακολουθούν οι παραλαβές - παραδώσεις στα υπουργεία.

