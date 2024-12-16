Ραντεβού στην Εθνική πινακοθήκη για την παρουσίαση του Ανταποδοτικού τόμου «Η θεωρία της συνταγματικής πράξης. Μελέτες διαλόγου με το έργο του Ευάγγελου Βενιζέλου» έδωσαν πρόσωπα από τον πολιτικό στίβο από όλα τα κόμματα.

Η πρόεδρος της Δημοκρατίας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου στην πρώτη γραμμή της εκδήλωσης δίπλα από τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην ίδια σειρά με τον υπουργό Εσωτερικών Θόδωρο Λιβάνιο και τον υπουργό οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη. Το παρών έδωσε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ,η βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπακαγιάννη και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Αν και η συνάντηση είχε ακαδημαϊκό αντικείμενο και πρόκειται για μια τιμητική εκδήλωση για τον Ευάγγελο Βενιζέλο, στα πηγαδάκια δεν μπορεί παρά να συζητήθηκε το θέμα που απασχολεί την πολιτική ζωή τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με την Προεδρία της Δημοκρατίας. Μάλιστα την μέρα που ο κ. Ραμμος βγήκε εκτός κούρσας διεκδίκησης του Αξιώματος με επιστολή του, στην ίδια εκδήλωση βρέθηκε η νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου και ο τιμώμενος Ευάγγελος Βενιζέλος ,το όνομα του οποίου φιγουράρει ως πιθανός υποψήφιος για το ανώτατο Πολιτειακό Αξίωμα της χώρας.

«Ο ανταποδοτικός αυτός τόμος στον οποίο συγκεντρώνονται συμβολές [57 μελέτες που καταλαμβάνουν 1.314 σελίδες] προς τιμήν του Ευ. Βενιζέλου έχει μία ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλους τιμητικούς τόμους, γιατί ζητήσαμε από τους συμμετέχοντες συγγραφείς κείμενα διαλόγου με τον Τιμώμενο, με έναυσμα θέσεις και έννοιες που ο ίδιος επεξεργάστηκε στους διαφόρους τομείς του συνταγματικού δικαίου, φυσικά με πλήρη αυτονομία ως προς τις περαιτέρω αναπτύξεις τους.» αναφέρουν οι επιμελητές της έκδοσης.

Για τον τόμο μίλησαν μεταξύ άλλων ο Αντώνης Μανιακής, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ, πρώην Υπουργός, ο Ιωάννης Σαρμάς, Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ε.τ., τέως υπηρεσιακός Πρωθυπουργός, ενώ την αντιφώνηση έκανε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Αναφέρθηκε στην ακαδημαϊκή διαδρομή του και στις προκλήσεις που αντιμετώπισε στην πολιτική ζωή και στα Πανεπιστημιακά έδρανα

Την εκδήλωση διοργάνωσαν οι Εκδόσεις Σάκκουλα και ο Κύκλος Ιδεών.

Πηγή: skai.gr

