Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε νωρίτερα σήμερα το βιβλιοπωλείο «Book Garden» στο Κουκάκι, αγόρασε βιβλία και αντάλλαξε ευχές με το προσωπικό και τους πελάτες εν όψει των εορτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέρος των εσόδων του βιβλιοπωλείου προσφέρονται για την υποστήριξη πρώην θυμάτων κακοποίησης και εκμετάλλευσης, είτε απευθείας σε μεμονωμένα άτομα είτε προς υποστήριξη Οργανισμών και ΜΚΟ που δρουν στην Αθήνα, προσφέροντας βοήθεια σε γυναίκες που έχουν πληγωθεί ή κακοποιηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

