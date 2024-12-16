Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η ΠτΔ επισκέφθηκε βιβλιοπωλείο στο Κουκάκι και αγόρασε βιβλία εν όψει των εορτών

Μέρος των εσόδων του βιβλιοπωλείου προσφέρονται για την υποστήριξη θυμάτων κακοποίησης και εκμετάλλευσης, Οργανισμών και ΜΚΟ που δρουν στην Αθήνα

Σακελλαροπούλου

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε νωρίτερα σήμερα το βιβλιοπωλείο «Book Garden» στο Κουκάκι, αγόρασε βιβλία και αντάλλαξε ευχές με το προσωπικό και τους πελάτες εν όψει των εορτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέρος των εσόδων του βιβλιοπωλείου προσφέρονται για την υποστήριξη πρώην θυμάτων κακοποίησης και εκμετάλλευσης, είτε απευθείας σε μεμονωμένα άτομα είτε προς υποστήριξη Οργανισμών και ΜΚΟ που δρουν στην Αθήνα, προσφέροντας βοήθεια σε γυναίκες που έχουν πληγωθεί ή κακοποιηθεί.

Σακελλαροπούλου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σακελλαροπούλου βιβλία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark