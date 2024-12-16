Τη μεγάλη έρευνα του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες/σπάνιες παθήσεις στην Υγεία, παρέδωσε αντιπροσωπεία της ΕΣΑμεΑ με επικεφαλής τον πρόεδρό της Ιωάννη Βαρδακαστάνη, τον β’ αντιπρόεδρο Χρήστο Δαραμήλα και τον αναπληρωτή οργανωτικό γραμματέα Βασίλη Δήμο, στον υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη.

Βασικά συμπεράσματα της έρευνας:

· Το 78% των ερωτηθέντων ατόμων με αναπηρία, χρόνια/ σπάνια πάθηση έχει μειώσει δαπάνες για την κάλυψη των βασικών αναγκών διαβίωσης, όπως δαπάνες για τρόφιμα ή ρούχα, ώστε να καλύψει τις ανελαστικές ανάγκες υγείας του.

· Το 31% των ατόμων με αναπηρία/χρόνια/σπάνια πάθηση αντιμετώπισαν μεγάλη δυσκολία να λάβουν τις υπηρεσίες υγείας που χρειάστηκαν τα τελευταία δύο χρόνια.

· Σημαντικό τμήμα των ατόμων με αναπηρία/χρόνια/σπάνια πάθηση αναφέρουν ότι στερήθηκαν τουλάχιστον μία φορά φάρμακα ή άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα (34%), υπηρεσίες αποκατάστασης (33%) και υπηρεσίες ψυχικής υγείας (30%).

· Το 43% των ατόμων με αναπηρία/χρόνια/σπάνια πάθηση βρέθηκε να στερείται αναγκαίας οδοντιατρικής φροντίδας, το 40% χρειάστηκε διαγνωστικές εξετάσεις που δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει και το 39,5% δεν είχε πρόσβαση τουλάχιστον μία φορά σε αναγκαία ιατρική εξέταση ή θεραπεία κατά τα τελευταία δύο χρόνια.

Στη συνάντηση συμφωνήθηκε ότι θα υπάρξει επόμενη συνάντηση μετά τις γιορτές όπου η ερευνητική ομάδα του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας θα παρουσιάσει αναλυτικά την έρευνα στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Πηγή: skai.gr

