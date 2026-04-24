Τους στενούς δεσμούς, σε όλα τα επίπεδα, ανάμεσα σε Ελλάδα και Γαλλία επιβεβαιώνει η παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα. Ο Γάλλος πρόεδρος αφίχθη στην Ελλάδα την Παρασκευή το απόγευμα, προκειμένου να συναντηθεί με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της συμφωνίας για επέκταση της αμυντικής συνεργασίας των δύο κρατών.

Το σημερινό προγραμμα περιλαμβάνει δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο και συζήτηση του Γάλλου προέδρου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον διευθυντή της Καθημερινής, Αλέξη Παπαχελά, σε εκδήλωση με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη, ο Δρόμος προς το Αύριο», στη Ρωμαϊκή Αγορά.

Παρακολουθείστε live τη συζήτηση από τη Ρωμαϊκή Αγορά:

Ανάμεσα στους καλεσμένους που θα παραβρεθούν στο δείπνο προς τιμήν του Γάλλου προέδρου στο Προεδρικό Μέγαρο, εκτός του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, οι υπουργοί Κυριάκος Πιερρακάκης, Νίκος Δένδιας, Γιώργος Γεραπετρίτης, Λίνα Μενδώνη, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Στο δείπνο θα παραβρεθούν εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, του πολιτισμού, καθώς και διεθνείς προσωπικότητες.

Το αυριανό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη στη φρεγάτα «Κίμων», συνάντηση στις 11:30 του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμανουέλ Μακρόν, την υπογραφή των συμφωνιών και ακολούθως δηλώσεις των δύο ηγετών.

Στις 4 το απόγευμα, οι δύο ηγέτες θα επισκεφθούν το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στον «Θόλο».



Πηγή: skai.gr

