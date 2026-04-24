Γαλλικά ΜΜΕ για την επίσκεψη Μακρόν: Παρίσι και Αθήνα θα μιλήσουν με μια φωνή σε μια Μεσόγειο υπό ένταση

H ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, αλλά και γενικότερα οι διμερείς σχέσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων που θα έχει ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως αναφέρουν σημερινά δημοσιεύματα γαλλικών μέσων ενημέρωσης ενόψει της άφιξης του κ. Μακρόν στην Αθήνα.

Ειδικότερα, σε δημοσίευμα υπό τον τίτλο «Τι θα κάνει, Παρασκευή και Σάββατο, ο Μακρόν στην Ελλάδα;» στην ιστοσελίδα του τηλεοπτικού σταθμού TF1 επισημαίνεται εισαγωγικά ότι «η εν λόγω επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιοτήτας και αναμένεται να αποτελέσει ευκαιρία για την επικύρωση της ανανέωσης της αρχικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας». Στη συνέχεια σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων, η επίσκεψη «θα αναδείξει τους ιστορικούς δεσμούς» και «την κοινή προσήλωσή στις ευρωπαϊκές αξίες και τη στενή συνεργασία σε όλους τους τομείς, ιδίως σε άμυνα, οικονομία και πολιτισμό». Ακόμη, τονίζεται ότι η επίσκεψη «θα συμβάλει στην ενίσχυση και τη διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας» και πως το Παρίσι και η Αθήνα αναμένεται να «ανανεώσουν τη στρατηγική εταιρική σχέση συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας του 2021, η οποία θα ανανεώνεται πλέον σιωπηρά».

Επίσης, στο δημοσίευμα υπογραμμίζεται ότι, σύμφωνα με ελληνικές διπλωματικές πηγές, η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου αποσκοπεί «στην προώθηση περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, η πολιτική προστασία και η καινοτομία», αλλά και πως αυτό που προβάλλεται ως «απόλυτη προτεραιότητα» για την Αθήνα, είναι η ναυτιλιακή ασφάλεια, με ιδιαίτερη έμφαση στα Στενά του Ορμούζ. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ζήτημα της προστασίας των νέων στο διαδίκτυο, καθώς Ελλάδα και Γαλλία συγκαταλέγονται μεταξύ των πρώτων χωρών της ΕΕ που προωθούν πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανήλικους και βρίσκονται στην πρωτοπορία της διαμόρφωσης ενός ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και δημοσιεύματα στην ιστοσελίδα του CNEWS με τίτλο «Ο Μακρόν στην Ελλάδα την Παρασκευή για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας», όπως και της ιστοσελίδας TELEGRAMME με τίτλο «Γιατί η επίσκεψη Μακρόν έχει "ιδιαίτερη σημασία" για την Ελλάδα».

Τέλος ο ραδιοφωνικός σταθμός EUROPE1, σε άρθρο του στην ιστοσελίδα με τίτλο «Μετά την Κύπρο, ο Μακρόν μεταβαίνει στην Αθήνα για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας», προσθέτει πως στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθεί και η Naval Group, η οποία είναι υποψήφια για την πώληση τεσσάρων υποβρυχίων Barracuda στην Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.