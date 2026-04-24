Ανδρουλάκης από Δελφούς: Διαψεύστηκαν οι προσδοκίες των πολιτών μετά τα μνημόνια

«Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Ζητάμε από τον ελληνικό λαό να μας ψηφίσει για να επιτευχθεί και να γίνει η Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα», τόνισε, ο Νίκος Ανδρουλάκης από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2026 όπου μίλησε το μεσημέρι. Εξήγησε ότι πολιτική αλλαγή σημαίνει αλλαγή πολιτικής κουλτούρας και νοοτροπίας. «Είμαστε σε μία άλλη εποχή, πρέπει να φτιάξουμε την ανθεκτική Ελλάδα, την Ελλάδα της ευημερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Και αυτή η Ελλάδα δεν οικοδομείται με φθηνούς συμψηφισμούς εις βάρος του σήμερα και του αύριο.

Άρα, ο στόχος της πολιτικής αλλαγής είναι ο στόχος της αλλαγής της πολιτικής κουλτούρας», τόνισε.

Προσέθεσε ότι πολιτική αλλαγή συνιστά ρήξη με το σύστημα διακυβέρνησης του Μαξίμου ενώ επισήμανε τη διάψευση των προσδοκιών των πολιτών μετά τα μνημόνια, «από μια κυβέρνηση με τόσα σκάνδαλα διαφθοράς», όπως είπε.

«Αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, η προσπάθεια του πρωθυπουργού είναι να συμψηφίσει την αδυναμία του να οικοδομήσει τη σύγχρονη Ελλάδα με αυτό που γινόταν πριν τα μνημόνια. Μα, αν είναι αυτή η ανάγκη και η πρόκληση, τότε δεν βάλαμε μυαλό. Γι' αυτό χρησιμοποιώ συχνά τη φράση "είναι αμετανόητοι"», σημείωσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε πως ο αγώνας του κόμματός του είναι απέναντι σε δύο πολιτικές αντιλήψεις. «Υπάρχουν δύο συστήματα εξουσίας που έχουν κριθεί: Το ένα έκατσε στο παρασκήνιο, διέλυσε το κόμμα του, επανέρχεται τώρα με ένα μεσσιανικό τρόπο. Και έχουμε και μια εκτεταμένη, συγκροτημένη, επικίνδυνη διαφθορά για το μέλλον της χώρας, που εδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου. Δίνω μια μάχη για να ηττηθεί αυτή η διαφθορά και να υπάρχουν καλύτερες ημέρες για τον τόπο. Ο τρόπος που πολιτεύομαι δεν είναι εύκολος, διότι ούτε κανάλια μας πήραν, ούτε εφημερίδες μας πήραν, ούτε σάιτ μας πήραν, ούτε μας "χαϊδεύουν". Αν ο ελληνικός λαός τιμήσει αυτήν τη διαδρομή και είμαστε μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, δεσμεύομαι προσωπικά ότι η χώρα θα αλλάξει».

Τόνισε ότι το συγκριτικό του πλεονέκτημα είναι ότι έχει συγκεκριμένο κι εφαρμόσιμο κυβερνητικό πρόγραμμα, ανανεωμένο πολιτικό προσωπικό κι σημαντική εμπειρία για τη πορεία της χώρας.

Σχετικά με τον εκλογικό στόχο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο πρόεδρος του κόμματος είπε ότι είναι η πρωτιά για να έχει τη δυνατότητα το πρόγραμμά του να είναι ο πυρήνας της επόμενης κυβέρνησης.

Απαντώντας σε επίμονες ερωτήσεις του δημοσιογράφου Γιάννη Πρετεντέρη με ποιο κόμμα θα συνεργαστεί μετεκλογικά το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως αυτό θα το υποδείξει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. «Θα απευθυνθούμε σ΄όσους ο λαός επιλέξει με βάση το πρόγραμμά μας και τα κόμματα που θα αναδείξει», συμπλήρωσε.

Κατηγόρησε τη κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πως προσπαθεί να συμψηφίσει την αδυναμία του να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μετά τα Μνημόνια με τη νοοτροπία και τις πρακτικές που ίσχυαν πριν την κρίση.

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι δεν είναι απλώς ένα σκάνδαλο διαφθοράς αλλά σαφές δείγμα της νοοτροπίας της ΝΔ ενώ για τη στάση της Δικαιοσύνης τόνισε ότι «τη στηρίζουμε αλλά κρίνουμε τις αποφάσεις της». «Δεν έχω εκβιάσει καμία δικαστική Αρχή. Άλλο κρίνω κι αξιολογώ κι άλλο εκβιάζω», υπογράμμισε και σχολιάζοντας τη συζήτηση για τα ρουσφέτια ανέφερε ότι «ο πυρήνας του "τζακιού" είναι η ΝΔ».

Όσον αφορά στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη ευρύτερη περιοχή λόγω της πολεμικής σύρραξης στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε πως αν διαλυθεί το Ιράν θα ισχυροποιηθεί η Τουρκία ενώ επέκρινε την κυβέρνηση υποστηρίζοντας ότι έχει προσδεθεί στο άρμα του Νετανιάχου. «Το ΠΑΣΟΚ διαμόρφωσε τις σχέσεις με το Ισραήλ αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ταυτιζόμαστε με τις επιδιώξεις του», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: skai.gr

