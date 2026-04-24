Την ανανέωση της αμυντικής συνεργασίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Γαλλία θα υπογράψουν αύριο ο Γάλλος προεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντηση που θα έχουν στο Μέγαρο Μαξίμου το μεσημέρι.

Νωρίτερα, το πρωί στις 10, ο Γάλλος πρόεδρος θα επισκεφθεί τη φρεγάτα «Κίμων» στον Πειραιά μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες θα μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου για τις υπογραφές των συμφωνιών. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις.

Στις 4 το απόγευμα, οι δύο ηγέτες θα επισκεφθούν το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στον «Θόλο».

Ακολούθως το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας θα αναχωρήσει από την Αθήνα.

Πηγή: skai.gr

