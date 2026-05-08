Σε σειρά εκδηλώσεων της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για την Ημέρα της Ευρώπης 2026 θα συμμετάσχει, σήμερα και αύριο, στην Αλεξανδρούπολη, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος από χθες πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στη Θράκη.

Το σημερινό πρόγραμμα του Επιτρόπου συμπεριλαμβάνει -μεταξύ άλλων- επισκέψεις σε υποδομές που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους στην περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ειδικότερα, ο κ. Τζιτζικώστας θα επισκεφθεί τον συνοριακό φράχτη του Έβρου, το Κοινό Επιχειρησιακό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας, Frontex και Europol, τα έργα του Ανατολικού Περιφερειακού δρόμου της πόλης και τον Σταθμό Μέτρησης και Ρύθμισης Φυσικού Αερίου της Αμφιτρίτης. Επίσης, ο Επίτροπος θα συνομιλήσει με μαθητές λυκείου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρούπολης και θα συναντηθεί με νέους επιχειρηματίες της Θράκης, που συμμετέχουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και με τον περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. Χριστόδουλο Τοψίδη.

Αύριο - ημέρα εορτασμού της Ευρώπης από την Ευρωπαϊκή Ένωση - ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού θα είναι ο κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Αποθήκη 1 στο λιμένα Αλεξανδρούπολης, από τις 8.30 έως τις 11.00. Στόχος της εκδήλωσης, την οποία διοργανώνει η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα, είναι η ανάδειξη της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα των μεταφορών.

Ειδικότερα, η εκδήλωση στοχεύει στην ανάδειξη της στήριξης της ΕΕ στο Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για την Πλατφόρμα του Διαδρόμου Μαύρης Θάλασσας-Αιγαίου (BACP), ένα στρατηγικό έργο υποδομών για τη σύνδεση των λιμανιών του Αιγαίου (Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Καβάλα) με τη Μαύρη Θάλασσα (Βάρνα, Μπουργκάς, Κωνστάντζα), μέσω οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων.

Στην εν λόγω εκδήλωση θα αναδειχθεί ο ρόλος της ΕΕ στην υλοποίηση του έργου, με τη χρηματοδότηση της σιδηροδρομικής και οδικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης-Βουκουρεστίου μέσω Αλεξανδρούπολης και Βουλγαρίας. Ομιλίες θα πραγματοποιήσουν και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο περιφερειάρχης ΑΜΘ Χριστόδουλος Τοψίδης, ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης, ενώ τον εναρκτήριο χαιρετισμό θα απευθύνει η επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Νιόβη Ρίγκου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.