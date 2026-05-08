Σε «τροχιά» δεύτερης θέσης Τσίπρας - Καρυστιανού

Του Αντώνη Αντζολέτου

Με το πολιτικό σκηνικό να εμφανίζει πολύ μικρές μεταβολές όλα τα βλέμματα στις δημοσκοπήσεις στρέφονται στις επιδόσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης ο πρώην πρωθυπουργός από τη στιγμή που πλησιάζουν οι επίσημες ανακοινώσεις. Σταθεροποιητικές τάσεις εμφανίζει η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Συσπειρώνουν κόσμο - και αν ναι - από ποιο κομμάτι του πολιτικού φάσματος; Σημαντικά είναι τα χθεσινά ευρήματα της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ. Άπαντες γνωρίζουν πως η είσοδο των δυο νέων «παιχτών» θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό.

Η δυνητική ψήφος για τον Αλέξη Τσίπρα («σίγουρα θα τον ψήφιζα», «μάλλον θα τον ψήφιζα»), φτάνει στο 20% και για τη Μαρία Καρυστιανού στο 21%. Το ζητούμενο, όμως είναι από πού κερδίζουν τα δυο κυοφορούμενα κόμματα τα ποσοστά τους. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αντλεί τη μεγαλύτερη δύναμη του από τη «δεξαμενή» της Αριστεράς με το 26% να δηλώνει πως «σίγουρα ναι» θα ψήφιζε το κόμμα του και το 16% «μάλλον ναι». Δεν είναι τυχαίο που όλη η ρητορική του το τελευταίο διάστημα έχει πιο έντονα ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά με έμφαση στον κόσμο της εργασίας και τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Από το χώρο της Κεντροαριστεράς το 17% απάντησε «σίγουρα ναι» και το 20% «μάλλον ναι», ενώ αρκετά μικρότερη διείσδυση εμφανίζεται να έχει ο Αλέξης Τσίπρας στο Κέντρο. Μόλις το 4% των ερωτηθέντων δηλώνει σίγουρος υποστηρικτής του με το 10% να αμφιταλαντεύεται. Σε αυτό το χώρο ο Νίκος Ανδρουλάκης παραμένει κυρίαρχος.

Η δύναμη της Μαρίας Καρυστιανού βρίσκεται στο αντισυστημικό κοινό. Το 22% όσων δηλώνουν πως δεν ανήκουν πουθενά ιδεολογικά απάντησε πως «σίγουρα ναι» θα την ψήφιζε και το 18% «μάλλον ναι». Στην Κεντροαριστερά φαίνεται να έχει σημαντική διείσδυση («σίγουρα θα την ψήφιζα» 8%, «μάλλον θα την ψήφιζα»19%). Αυτό το δεδομένο αναμένεται να το μετρήσουν στο «στρατόπεδο» της το επόμενο διάστημα, καθώς με δηλώσεις, όπως για τις αμβλώσεις και τα εθνικά θέματα φαίνεται πως έχασε έδαφος στο συγκεκριμένο κοινό. Στα δεξιά του πολιτικού φάσματος έχει επίσης σημαντικό αποτύπωμα («σίγουρα θα την ψήφιζα» 10%, «μάλλον θα την ψήφιζα» 14%) επηρεάζονται άλλες δυνάμεις του χώρου.

Το «παιχνίδι» δείχνει να είναι ανοιχτό. Με τα όποια λάθη μιας μέτρησης για δυο κόμματα που δεν υπάρχουν ακόμα, ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού φαίνεται πως μπαίνουν «σφήνα» στο ΠΑΣΟΚ. Το βασικό πλεονέκτημα του Νίκου Ανδρουλάκη είναι πως είναι έτοιμος με τον μηχανισμό του κινήματος να δουλεύει ήδη με φουλαρισμένες τις μηχανές.

Στην εκτίμηση ψήφου της Pulse η Χαριλάου Τρικούπη καταγράφηκε στο 14,5% διατηρώντας σταθερές τις δυνάμεις της. Η δεύτερη θέση θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τα προγράμματα που θα παρουσιαστούν, αλλά και από τα στελέχη που θα βγουν μπροστά. Το τελευταίο στοιχείο αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για τους δυο νέους φορείς που πρέπει να αποδείξουν πως κομίζουν το νέο σε ένα «κουρασμένο» πολιτικό σκηνικό. Το ατού του Αλέξη Τσίπρα είναι η κυβερνητική εμπειρία, στοιχείο που η Μαρία Καρυστιανού έχει επιχειρήσει να το αναδείξει ως μειονέκτημα στις συνεντεύξεις που έχει παραχωρήσει, αναδεικνύοντας τα λάθη της διακυβέρνησης 2012 – 2015.



