Της Ιωάννας Μάνδρου

Ανατράπηκε από το δικαστικό συμβούλιο εφετών της Λαμίας η προσωρινή αποφυλάκιση του άλλοτε πανίσχυρου αρχηγού της Χρυσής Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου και αποφασίστηκε η συνέχιση της κράτησης του, καθώς εκτίει ποινή πολυετούς κάθειρξης ως πρωταγωνιστής της εγκληματικής οργάνωσης της ΧΑ.

Το δικαστικό συμβούλιο εφετών μετά την έφεση που ασκήθηκε ανέτρεψε πλήρως την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας που είχε αποφασίσει την απόλυση Μιχαλολιάκου από τη φυλακή με περιοριστικούς όρους.

Οι εφέτες που έκριναν την υπόθεση, υιοθετώντας πλήρως την εισαγγελική πρόταση του εισαγγελέα εφετών, αποφάσισαν ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος παραμένει παρά τη δίκη και την βαριά καταδίκη του αμετανόητος, καθώς με σειρά αρθρογραφιών που ελήφθησαν υπόψη, συνεχίζει να υμνεί και να τάσσεται υπέρ των ναζιστικών πρακτικών που εφάρμοσε ο σκληρός πυρήνας του κόμματος του, φθάνοντας στη στυγερή δολοφονία του Παύλου Φύσσα και σειρά άλλων εγκληματικών δράσεων.

Η στάση Μιχαλολιάκου υπέρ των ναζιστικών πρακτικών της Χρυσής Αυγής για την οποία καταδικάστηκε τόσο ο ίδιος σε πολυετή κάθειρξη, όσο και πολλά ηγετικά πολιτικά στελέχη του κόμματος του, επικρίνεται τόσο στο βούλευμα, όπως και στην εισαγγελική πρόταση και μάλιστα με δριμύτητα.

Να σημειωθεί εδώ, ότι τα στελέχη της ΧΑ καταδικάστηκαν για τις ναζιστικές πρακτικές τους που έφθασαν στη στυγερή δολοφονία του Παύλου Φύσσα και σε σειρά άλλων βαρύτατων ποινικών εγκλημάτων, όπως τον βαρύ τραυματισμό Αιγύπτιων Ψαράδων, επιθέσεις κατά μελών της οργάνωσης του ΠΑΜΕ και άλλες.

«Μέσα» πάλι ο Μιχαλολιάκος

Η συνέχιση της φυλάκισης Μιχαλολιάκου αποφασίστηκε από το Συμβούλιο Εφετών της Λαμίας μετά την έφεση που ασκήθηκε, όταν πριν από λίγες εβδομάδες, αίσθηση προκάλεσε η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου Πλημμελειοδικών της Λαμίας, το οποίο παρά την εισαγγελική πρόταση που ήταν αντίθετη, προχώρησε στην προσωρινή απόλυση του, διακόπτοντας την κράτηση του.

Το δικαστικό συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας αποφυλάκισε τον άλλοτε ισχυρό αρχηγό της ΧΑ, επιβάλλοντάς του περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων:

-την απαγόρευση του να κινείται εκτός Αττικής,

-την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα

-καθώς και την απαγόρευση να έχει συναντήσεις με συγκατηγορουμένους του.

Η αποφυλάκιση του αποφασίστηκε με τις ποινικές διατάξεις που ίσχυαν το 2018, όταν δηλαδή συνελήφθη μετά την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ενώ με τις μετέπειτα τροποποιήσεις του ποινικού νόμου, που έγιναν το 2021 κάτι τέτοιο δε θα μπορούσε να συμβεί.

Και ενώ το δικαστικό συμβούλιο αποφυλάκισε τον Νίκο Μιχαλολιάκο χωρίς να αξιολογήσει ποινικά τις αρθρογραφίες του υπέρ των ναζιστικών πρακτικών, ο εισαγγελέας που είχε προτείνει στο συμβούλιο ήταν αντίθετος με την απόλυση Μιχαλολιάκου από την φυλακή.

Ειδικότερα, ο εισαγγελέας του πρώτου βαθμού, όπως και του εφετείου, ενώ τάχθηκε υπέρ της άποψης, ότι τυπικά ο Νίκος Μιχαλολιάκος διέθετε τις προϋποθέσεις του νόμου για να αποφυλακιστεί, εντούτοις, όπως σημειώνεται στην πρόταση του, υπάρχουν ουσιαστικές προϋποθέσεις για τις οποίες ο άλλοτε αρχηγός του ναζιστικού μορφώματος δεν πρέπει να αποφυλακιστεί.

Προς τούτο υπογραμμίζεται , στην εισαγγελική πρόταση, ότι η μη ύπαρξη μεταμέλειας και ηθικής βελτίωσης του αιτούντος, προκύπτει από εκτεταμένη αρθρογραφία μέσα από την οποία εμφανίζεται αμετανόητος και δηλώνει, ότι βρίσκεται έγκλειστος στο πλαίσιο πολιτικής δίωξης και σκευωρίας, στοιχεία που τον καθιστούν ύποπτο να διαπράξει και νέα αδικήματα.

