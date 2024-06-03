Στα παλιά του λημέρια, στον ΣΚΑΪ, γύρισε σήμερα ο Γιώργος Αυτιάς, καλεσμένος ως υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΝΔ στο «Σήμερα».

Οι συνάδελφοι του δημοσιογράφοι τον υποδέχθηκαν θερμά και η κουβέντα ξεκίνησε χαλαρά, για τα αθλητικά. «Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός τίμησαν την πατρίδα παιδιά» είπε ο Γιώργος Αυτιάς.

Επίσης ανέφερε, «επειδή γύρισα όλη την Ελλάδα , αυτό που κατάλαβα είναι το εξής: Ότι είμαστε το οφείλουμε στον κόσμο».

Σε ερώτηση του Ακη Παυλόπουλου, «πώς και είπε ότι δεν βγαίνει ο προϋπολογισμός – πληρώστε τον ΦΠΑ 24%, ενώ όλη του τη ζωή πάλευε από την εκπομπή του για την τσέπη του μικρομεσαίου», ο Γιώργος Αυτιάς αναρωτήθηκε ρητορικά:

«Επειδή τα οικονομικά είναι δύσκολα - και όταν διεθνώς οι συνταγές μείωσης του ΦΠΑ έχουν οδηγήσει στον Καιάδα- εμείς τι θα κάνουμε;».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η χώρα την επόμενη 5ετία στην εξωτερική και αμυντική πολιτική, η οποία θα είναι «5ετιά διεκδίκησης».

«Η ακρίβεια είναι υπαρκτό θέμα, όποιος το αρνείται ή κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του ή δεν ξέρει τι του γίνεται. Ζητώ την ψήφο του ελληνικού λαού για να μπορέσω να ερευνήσω από τις Βρυξέλες τι γίνεται με τις πολυεθνικές και να διεκδικήσω (μειώσεις στις τιμές)» είπε ο Γιώργος Αυτιάς.

«Αν κάποιοι θέλουν να επιστρέψουν τη χώρα στα μνημόνια, ο δρόμος θα έχει φραγή από τον ελληνικό λαό» τόνισε ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της ΝΔ.

« Δεν πάω για πρωτιά, ζητώ μία από τις 4 ψήφους για τις Βρυξέλλες. Εκεί θα γίνει η μάχη των μαχών, εκεί είναι φανέλα εθνικής» ανέφερε ο κος Αυτιάς.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.