Να γίνει δεκτή η αίτηση αποφυλάκισης του Ηλία Κασιδιάρη ζητεί από το Συμβουλίο Πλημμελειοδικών Λαμίας η Εισαγγελέας, κρίνοντας ότι πληρούνται οι προυποθέσεις για να ανοίξει η πόρτα της φυλακής.
Η εισαγγελική λειτουργός κρίνει ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 13 χρόνια κάθειρξη για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, έχει συμπληρώσει τον προβλεπόμενο χρόνο κράτησης από τον Φεβρουάριο του 2023, ενώ βασικό ρόλο έπαιξε το ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης αθωώθηκε πρόσφατα σε πρώτο βαθμό για ηθική αυτουργία στην εξαπατηση εκλογέων στην υπόθεση των Σπαρτιατών.
Τον τελικό λόγο θα έχει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας.
