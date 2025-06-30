Να γίνει δεκτή η αίτηση αποφυλάκισης του Ηλία Κασιδιάρη ζητεί από το Συμβουλίο Πλημμελειοδικών Λαμίας η Εισαγγελέας, κρίνοντας ότι πληρούνται οι προυποθέσεις για να ανοίξει η πόρτα της φυλακής.

Η εισαγγελική λειτουργός κρίνει ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 13 χρόνια κάθειρξη για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, έχει συμπληρώσει τον προβλεπόμενο χρόνο κράτησης από τον Φεβρουάριο του 2023, ενώ βασικό ρόλο έπαιξε το ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης αθωώθηκε πρόσφατα σε πρώτο βαθμό για ηθική αυτουργία στην εξαπατηση εκλογέων στην υπόθεση των Σπαρτιατών.

Τον τελικό λόγο θα έχει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας.

Πηγή: skai.gr

