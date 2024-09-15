«Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε και είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του. Οι πολίτες ζητούν πειστικές λύσεις εδώ και τώρα. Ήρθε η ώρα να αλλάξει σελίδα η χώρα και να αποκτήσουν οι πολίτες ξανά προοπτική και ελπίδα. Να είστε βέβαιοι ότι το ΠΑΣΟΚ, ως η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση του τόπου, θα αγωνιστεί για μια νέα δημιουργική πορεία». Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκινώντας πρώτος από τους υποψήφιους για την προεδρία του κόμματος, την ομιλία του στη διευρυμένη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τρεις εβδομάδες πριν τις εσωκομματικές εκλογές.

«Τα μέλη και οι φίλοι του Κινήματός μας θα κληθούν να αποφασίσουν όχι μόνο το πρόσωπο που θα ηγηθεί του ΠΑΣΟΚ αλλά κάτι σπουδαιότερο: Το ύφος, το ήθος και την κατεύθυνση που θα έχει η επόμενη κυβέρνηση της χώρας», σημείωσε και πρόσθεσε: «Από το ερώτημα "με ποιον θα πάτε" κοπιάσαμε πολύ για να είναι προσδοκία των πολιτών η νίκη μας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Κοπιάσαμε πολύ να ξεφύγουμε από τις μυλόπετρες και να ενισχύσουμε τη δύναμή μας».

Διακηρύσσοντας πως το ΠΑΣΟΚ είναι ξανά πρωταγωνιστικός αυτόνομος πόλος, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι είναι έτοιμο για το επόμενο μεγάλο βήμα. «Βάζοντας τέλος στην αποτυχημένη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», επεσήμανε ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την πολιτική που ακολουθεί σχεδόν σε όλα τα επίπεδα.

«Γι' αυτό έχουμε χρέος να ανατρέψουμε αυτήν την παρακμή. Να ενισχύσουμε τη διάκριση των εξουσιών αλλάζοντας τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης στη συνταγματική αναθεώρηση. Ενισχύοντας θεσμικά την αυτοδιοίκηση και τις ανεξάρτητες Αρχές. Πυξίδα μας, η αξιοκρατία και η διαφάνεια για να σταματήσει η κατασπατάληση των δημόσιων πόρων και οι χιλιάδες απευθείας αναθέσεις σε ημέτερους και κολλητούς. Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανοίξει την πόρτα εξόδου του Μεγάρου Μαξίμου για τον κ. Μητσοτάκη και την παρέα του», συμπλήρωσε.

Κάνοντας απολογισμό για τα δυόμισι χρόνια στην ηγεσία του κόμματος, ο κ. Ανδρουλάκης απαρίθμησε τις επιτυχίες που κατάφερε το ΠΑΣΟΚ ανεβάζοντας το ποσοστό του σχεδόν στο 13%. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για λάθη, αδυναμίες και παραλείψεις στη λειτουργία του κόμματος, ενώ δεσμεύτηκε ότι εφόσον εκλεγεί ξανά θα διορθώσει δυσλειτουργίες και εσωκομματικές διαδικασίες.

Επίσης, αντέκρουσε έντονα την κριτική των εσωκομματικών αντιπάλων του ότι δεν λειτούργησε ενωτικά το κόμμα και τους κατηγόρησε για την αμφισβήτησή του για προσωπικές στρατηγικές και όχι για την επιτυχία του κόμματος.

«Το μήνυμα είναι καθαρό: Η δημοκρατική παράταξη μπορεί να γίνει κυβέρνηση με τις αρχές και τις αξίες ενός ΠΑΣΟΚ που έμαθε από τα λάθη του. Η ΣΥΡΙΖΟποίηση στη λειτουργία, στη συμπεριφορά των στελεχών, στην πολιτική στρατηγική θα είναι καταστροφική για την πορεία μας και εν τέλει δώρο στη Νέα Δημοκρατία», υπογράμμισε για να προσθέσει:

«Αν κάτι με στεναχωρεί, όχι μόνο πολιτικά αλλά και ανθρώπινα, είναι η επιμονή και η ευκολία κάποιων να απαξιώνουν τα όσα πετύχαμε. Η προοπτική δεν βρίσκεται στους "μεσσίες" και στα περιτυλίγματα, αλλά στη συνέπεια, τη σοβαρότητα, την αξιοπιστία, τη μεθοδικότητα. Δεν γίνεται να κατηγορείς τους άλλους για ασυνέπεια και να είσαι ο ίδιος ασυνεπής. Να καταγγέλλεις τον κυνισμό και να λειτουργείς ο ίδιος κυνικά. Τα κόμματα που επενδύουν στο κύμα της συγκυρίας και του εφήμερου τακτικισμού, συνήθως ξεφουσκώνουν μαζί του… Δεν είναι αυτά για το ΠΑΣΟΚ και δεν πρέπει να γίνει έτσι το ΠΑΣΟΚ».

Επίσης, ο κ. Ανδρουλάκης άφησε αιχμές για όσους «δεν ψάχνουν "πρωθυπουργίσιμο" όπως σκίζουν τα ιμάτιά τους αλλά "διαχειρίσιμο"». «Διαχειρίσιμος δεν ήμουν και δεν θα γίνω γιατί λογοδοτώ πάντα στον ελληνικό λαό και στα μέλη της παράταξης. Γιατί πάντα είχα στήριγμα τους απλούς πολίτες που γνώρισα σε όλη μου τη διαδρομή, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας», κατέληξε χειροκροτούμενος από στελέχη που τον υποστηρίζουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

