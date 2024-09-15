Γερουλάνος: Ζητώ την ευθύνη να ηγηθώ του ΠΑΣΟΚ γιατί έχω την εμπειρία να το κάνω

Δεύτερος κατά σειρά ομιλητής στο βήμα της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ήταν ο Παύλος Γερουλάνος ο οποίος, μεταξύ άλλων, κατέστησε σαφές ότι «τώρα, είναι η ώρα. Τώρα είναι η ώρα για την "αναγέννηση" του ΠΑΣΟΚ. Δεν θα μας συγχωρεθεί αν δεν ανταποκριθούμε στην απαίτηση της κοινωνίας».

«Δεν διανοούμαστε να χάσουμε την ευκαιρία για τη χώρα και το ΠΑΣΟΚ για το οποίο χρειάζετονται τρία πράγματα: Σχέδιο, διάθεση σύνθεσης δυνάμεων, ενότητα δηλαδή, και εμπειρία διακυβέρνησης», πρόσθεσε.

Ο κ. Γερουλάνος ανέφερε ότι η προοπτική εξουσίας για το ΠΑΣΟΚ δεν έρχεται χωρίς προϋποθέσεις, καθώς απαιτεί αλλαγή λειτουργίας, νοοτροπίας, ηγεσίας και απαιτείται σχέδιο γρήγορων κινήσεων και ριζικών μεταρρυθμίσεων για τη χώρα που -όπως είπε- βασίζεται στο σχέδιο «Αναγέννηση».

«Ζητώ την ευθύνη να ηγηθώ του ΠΑΣΟΚ, με συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο για την Ελλάδα. Πολιτικό σχέδιο που δεν έρχεται απλά να διαχειριστεί το διοικητικό και παραγωγικό μοντέλο της χώρας, έρχεται να τα αλλάξει συθέμελα. Έρχεται να αλλάξει παράδειγμα. Έρχεται να επιφέρει σαρωτικές αλλά και πολύ συγκροτημένες αλλαγές. Η "Αναγέννηση", είναι ένα σχέδιο πολιτικό, ανθρωποκεντρικό, πατριωτικό, σοσιαλιστικό. Ο δεύτερος λόγος που ζητώ την ευθύνη να ηγηθώ του ΠΑΣΟΚ είναι γιατί μπορώ να υπηρετήσω την ενότητα.

Αυτό κάνω όλη μου την πολιτική ζωή, μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Από την πρώτη μέρα. Γι' αυτό δεν έχω κομματική παρέα. Δεν έχω "δικούς μου". Δεν χρειάζομαι τη δική μου ομάδα για να προεδρεύσω. Δεν έχω μάθει έτσι. Έχω μάθει να φτιάχνω ομάδες. Αξιοποιώντας όποια και όποιον θέλει να προσφέρει. Συνθέτοντας δυνάμεις και προσφέροντας προοπτική. Όπου κι αν βρέθηκα. Αυτό έκανα πάντα. Αυτό, θα κάνω και ως πρόεδρος, αν εκλεγώ», σημείωσε ο κ. Γερουλάνος για να συμπληρώσει:

«Τα παραπάνω μπορώ να τα εγγυηθώ, για έναν λόγο: Διότι δεν με κρατάει κανένας. Δεν έχω καμία εσωκομματική δουλεία. Πρώτη και μόνη μου προτεραιότητα το ΠΑΣΟΚ και το μέλλον της πατρίδας. Ζητώ την ευθύνη να ηγηθώ του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος γιατί έχω την εμπειρία να το κάνω».

«Γιατί σε ένα κόμμα εξουσίας, όπως το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει κάτι ακόμα σημαντικότερο από το να κερδίζεις την εσωκομματική κάλπη και την αρχηγία την Κυριακή: Να ξέρεις τι θα κάνεις τη Δευτέρα. Μπροστά μας, αν θέλουμε να πετύχουμε τον στόχο μας, έχουμε επικές μάχες. Μάχες με την κυβέρνηση, μάχες με τα προβλήματα, μάχες για να πείσουμε τον κόσμο ότι είμαστε κοντά του. Αν η μάχη είναι στη Βουλή, ο πρόεδρος πρέπει να είναι εκεί. Αν η μάχη είναι στην κοινωνία, ο πρόεδρος πρέπει να είναι εκεί. Αν η μάχη είναι στο κόμμα, για να διαλέξουμε πορεία, για να κλείσουμε ανοιχτά θέματα, για να αποφασίσουμε στρατηγική, ο πρόεδρος πρέπει να είναι εκεί. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο πρόεδρος δίνει το παράδειγμα. Τι σημαίνει αυτό; Δύο πράγματα. Πρώτον, το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί και δεν θα γίνει κυβέρνηση διά αντιπροσώπου. Ο πρόεδρος του κόμματος πρέπει να είναι βουλευτής. Γιατί με εμένα στη θέση του προέδρου, οι αξίες, η πολιτική δράση και η διάθεση προσφοράς θα είναι τα μόνα κριτήρια συμμετοχής στα όργανα», επεσήμανε ο κ. Γερουλάνος.

«Η επιλογή για τη νέα ηγεσία έχει ευθύνη, σύντροφοι και συντρόφισσες. Ευθύνη, όχι απέναντι σε φίλους και γνωστούς. Αλλά απέναντι στην κοινωνία που μας κοιτάζει. Στην πατρίδα που περιμένει. Στην ιστορία που μας δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Ζητώ την ευθύνη και την τιμή να ηγηθώ τού κοινού μας αγώνα. Σας καλώ να τον δώσουμε όλοι μαζί, μια γροθιά. Και σας διαβεβαιώνω ότι το αποτέλεσμα θα μάς δικαιώσει», κατέληξε ο υποψήφιος για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

