Υπουργικό υπό τον Μητσοτάκη τη Δευτέρα - Τα θέματα της συνεδρίασης

Αύριο Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργικό συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι:

- Παρουσίαση από τον υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκο Πιερρακάκη και την υφυπουργό Ζέττα Μακρή των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Κύρωση Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύματος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ίδρυση και λειτουργία των Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων, β) Ενδυνάμωση της σχολικής μονάδας και εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση,

- Παρουσίαση από τον υπουργό Εθνικής 'Αμυνας Νίκο Δένδια και τον υφυπουργό Γιάννη Κεφαλογιάννη του νομοσχεδίου για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων,

- Παρουσίαση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης,

- Εισήγηση από τον υπουργό Επικρατείας 'Ακη Σκέρτσο για την έγκριση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2025,

- Εισήγηση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο σχετικά με τον καθορισμό των ποσοτικών στόχων ανά υπηρεσία για την εφαρμογή του συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής των δημοσίων υπαλλήλων,

- Εισήγηση από τον υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορίδη σχετικά με την έγκριση του Ετησίου Προγράμματος Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης,

- Εισήγηση από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τη μετεγκατάσταση του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού.

