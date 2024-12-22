Νίκος Ανδρουλάκης: Οικογενειακές γιορτές και συναντήσεις για τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Μετά από μπαράζ συσκέψεων με στενούς του συνεργάτες ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα αποχαιρετήσει το 2024 με τους δικούς του ανθρώπους.

Ήταν μια χρονιά που ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κλήθηκε να δώσει τη μάχη των ευρωεκλογών αλλά και των εσωκομματικών εκλογών. Πλέον από τη θέση του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης καλείται να εμπνεύσει με τη στρατηγική του, τη δομική και αξιόπιστη αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ με στόχο την πολιτική αλλαγή.

«Για να φύγει η κυβέρνηση της ΝΔ, χρειάζεται άλλο στυλ αντιπολίτευσης, χρειάζεται αποτελεσματική αντιπολίτευση. Όσο δυναμώνει το ΠΑΣΟΚ τόσο θα δυναμώνει η φωνή του λαού απέναντι σε μια κυβέρνηση που αδιαφορεί», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Χριστούγεννα στα Τρίκαλα

Αυτές τις μέρες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέπτεται με τον γιό του τα Τρίκαλα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μάλιστα δεν έχασε την ευκαιρία να ζήσει από κοντά τη μαγεία των Χριστουγέννων στον Μύλο των Ξωτικών. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισκέφθηκε το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο της χώρας, στο οποίο τον ξενάγησε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, παρόντος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα.

Ο κ. Ανδρουλάκης επισκέφθηκε περίπτερα του Μύλου των Ξωτικών, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για την όλη διοργάνωση, συγκρίνοντάς τη με αντίστοιχες του εξωτερικού.

Μαζί με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ βρίσκονταν ο πρ. βουλευτής Γιώργος Οικονόμου και ο πρώην αντιδήμαρχος Τρικκαίων Θόδωρος Σπανός, ενώ από την πλευρά του Δήμου Τρικκαίων βρίσκονταν ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Ντιντής.

Πρωτοχρονιά στην Κρήτη

Στη γενέτειρα του την Κρήτη αναμένεται να αλλάξει τη χρονιά ο Νίκος Ανδρουλάκης τηρώντας τα έθιμα και απολαμβάνοντας οικογενειακές στιγμές. Οι στιγμές χαλάρωσής είναι απαραίτητες, καθώς στη Χαριλάου Τρικούπη ανεβάζουν στροφές και η πίεση προς την Κυβέρνηση αναμένεται να ενταθεί με μπαράζ κοινοβουλευτικών προτάσεων από τη νέα χρονιά. Βέβαια, η παραγωγική δουλειά θα συνεχιστεί και στο κόμμα με τις συνεδριάσεις των οργάνων, της Κεντρικής Επιτροπής αλλά και του Πολιτικού Συμβουλίου που εκκρεμούν μετά την επανεκλογή του Προέδρου, να τοποθετούνται στον Γενάρη. Στο πρόγραμμά του Προέδρου στην Κρήτη πάντως θα υπάρξουν και συναντήσεις με τοπικούς φορείς καθώς το ενδιαφέρον του για τα τοπικά ζητήματα είναι δεδομένο.

Θεοφάνια στο Πατριαρχείο

Τα τελευταία χρόνια ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, γιορτάζει τα Θεοφάνια στο Πατριαρχείο, μια παράδοση που θα τηρήσει και φέτος ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι γνωστό εξάλλου ότι διατηρεί άριστες σχέσεις με τον Πατριάρχη κ.κ Βαρθολομαίο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.