Στεφανής: Να συμβάλλω στην επαύξηση της παγκόσμιας ακτινοβολίας του Αγίου Όρους

Την πρόθεση του να συμβάλλει «στη συνέχιση και επαύξηση της παγκόσμιας ακτινοβολίας του Ιερού Τόπου, με την επίδραση και αποδοχή που δικαίως του ανήκει», εκφράζει στη δήλωση του ο νέος διοικητής του Αγίου Όρους, Αλκιβιάδης Στεφανής κατά την επίσημη υποδοχή και εγκαθίδρυση του στις Καρυές.

Ολόκληρη η δήλωση του Αλκιβιάδη Στεφανή αναφέρει τα εξής:

«Με ιδιαίτερη τιμή και αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνω την αποστολή μου ως Διοικητής του Αγίου Όρους, φάρου της Ορθοδοξίας, της παράδοσης και του πολιτισμού.

Ευχαριστώ την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους για τη θερμή υποδοχή. Μοναδικός σκοπός μου είναι να υπηρετήσω την Αθωνική Πολιτεία και να συμβάλλω στη συνέχιση και επαύξηση της παγκόσμιας ακτινοβολίας του Ιερού Τόπου, με την επίδραση και αποδοχή που δικαίως του ανήκει.

Δεσμεύομαι ότι θα συνεργαστώ με την Ιερά Κοινότητα και τον πνευματικό ηγέτη, τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη, με σεβασμό στο απ' αιώνων καθεστώς και στην αποστολή του Αγίου Όρους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

