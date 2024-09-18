«Εκτιμώ ότι θα έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με τον νέο Έλληνα Επίτροπο Μεταφορών Απόστολο Τζιτζικώστα», επεσήμανε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 και στους Βασίλη Χιώτη και Νότη Παπαδόπουλο.

Ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε στην αρχή της συνέντευξης ότι ο κάθε Επίτροπος έχει γνώση της πραγματικότητας και των αναγκών της ελληνικής κυβέρνησης. «Υπήρξε μέχρι πρόσφατα περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, οπότε γνωρίζει πολύ καλά τι πρέπει να γίνει στον τομέα των μεταφορών στην περιοχή. Από κει και πέρα, πρέπει και η κυβέρνηση να είναι αξιόπιστη στους φακέλους που υποβάλλει στην Κομισιόν για την εξασφάλιση πόρων, οι οποίοι φυσικά δεν είναι ανεξάντλητοι».

Σε ερώτηση για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, ο υπουργός παραδέχτηκε ότι πολλές φορές υπάρχει έλλειψη ανάληψης ευθύνης λόγω πολυδιασπασμένων οργανισμών. Για αυτόν τον λόγο, όπως αποκάλυψε, είναι προγραμματισμένο σχέδιο νόμου, κοινής αποδοχής από όλα τα κόμματα, για νέο ενιαίο ΟΣΕ, που από κάτω θα έχει την ΕΡΓΟΣΕ. Παράλληλα, τόνισε ότι τον τελευταίο χρόνο υπάρχει καλύτερο κι αποτελεσματικότερο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, ενώ αναφορικά με το κόψιμο των δέντρων ενημέρωσε ότι η διαδικασία είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα, αφού «φέτος έχουν γίνει 20 εργολαβίες συνολικού κόστους εκατομμυρίων ευρώ».

«Στο τέλος του 2025 θα είμαστε έτοιμοι για τον βασικό σιδηρόδρομο Αθήνα-Θεσσαλονίκη», αποκάλυψε στη συνέχεια

«Το πιο δύσκολο έργο ο νέος ΒΟΑΚ, σε 5 χρόνια θα παραδοθεί - Έως το 2027 έτοιμο το Flyover Θεσσαλονίκης»

Επίσης, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι το Flyover της Θεσσαλονίκης θα είναι έτοιμο έως το 2027, ενώ το βασικό τμήμα του ΒΟΑΚ που αφορά τη διαδρομή Χανιά-Ηράκλειο θα έχει συμβασιοποιηθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, με την εκτέλεση του έργου να χρειάζεται γύρω στη μια πενταετία.

«Οι μετροπόντικες του Μετρό της Γραμμής 4 θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, παραδίδουμε 30 Νοεμβρίου το Μετρό της Θεσσαλονίκης με επέκταση στην Καλαμαριά μέχρι τέλος του 2025. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να επενδύσουμε στη σύνδεση λιμένων με σιδηρόδρομο, για να μπορέσουμε εμπορευματικά να βγούμε στην Ευρώπη, γιατί σας έχω πει τα Βαλκάνια θέλουν να κατέβουν και να κάνουν εξαγωγές στα ελληνικά λιμάνια».

Ειδικότερα, για τον νέο ΒΟΑΚ, αποτελεί το πιο δύσκολο έργο όλων, όπως σημείωσε, κυρίως λόγω μιας σειράς τεχνικών προβλημάτων που έχουν να κάνουν με τις απαλλοτριώσεις. «Στα τμήματα Χερσόνησος-Νεάπολη και Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος εκτελούνται διαρκώς έργα».

«Μέχρι το καλοκαίρι του 2025 θα έχουμε 950 νέα λεωφορεία στους δρόμους - Πρωτοβουλία για θέσπιση ορίου ταχύτητας στα 30χλμ»

«Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού του 2025 θα έχουμε 950 νέα λεωφορεία στους δρόμους» δήλωσε, ακόμη, ο Χρήστος Σταϊκούρας, επισημαίνοντας ότι καθε 15 ημέρες θα μπαίνουν νέα τα οποία θα αντικαθιστούν το γηρασμένο στόλο.

Σημείωσε ακόμη ότι μέχρι τέλος της χρονιάς θα έχουν προστεθεί άλλα 300.

Παράλληλα ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι η κυβέρνηση πιθανότατα θα αναλάβει πρωτοβουλία για τη θέσπιση ορίου ταχύτητας στα 30χλμ σε συγκεκριμένα σημεία όπου οι ταχύτητες είναι ήδη χαμηλές.

«Τα λεωφορεία θα κινούνται με καλύτερες ταχύτητες σε λεωφορειόδρομους που δεν θα επιβαρύνονται από αυτοκίνητα και μηχανάκια» ανέφερε ο υπουργός.

Πηγή: skai.gr

