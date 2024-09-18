Για μια Σύμβαση με αμοιβαία οικονομικά, φορολογικά, αναπτυξιακά και επενδυτικά οφέλη, που περιλαμβάνει ένα ευρύ πλέγμα συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας, μίλησε σήμερα ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χρίστος Δήμας κατά την εισήγηση του στην Ολομέλεια της Βουλής.

Κατά την εισήγησή του, τόνισε πως οι βραχυχρόνιοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι που τίθενται μέσω της Σύμβασης, είναι ιδιαιτέρως σημαντικοί και κρίσιμοι για την εδραίωση ενός σταθερού και δίκαιου φορολογικού συστήματος, καθώς και για τη συνεχή ενίσχυση του φιλοεπενδυτικού κλίματος και περιβάλλοντος για την πατρίδα μας.

Το φαινόμενο της διπλής φορολογίας υφίσταται όταν το εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης που αποκτά ο κάτοικος ενός κράτους, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, φορολογείται τόσο στο κράτος της κατοικίας ή της έδρας του, όσο και στο αλλοδαπό κράτος πηγής του. Επιπλέον υφίσταται ακόμη και όταν οι φορολογικές αρχές περισσοτέρων του ενός κρατών συμπεριλαμβάνουν στη φορολογητέα ύλη το ίδιο εισόδημα, της ίδιας χρονικής περιόδου.

Η μη αποτελεσματική αποφυγή της διπλής φορολογίας συνιστά εμπόδιο στις διεθνείς οικονομικές και επενδυτικές σχέσεις, ειδικότερα στην ανταλλαγή των αγαθών και των υπηρεσιών και στην κίνηση των κεφαλαίων και των προσώπων.

Η Σύμβαση στοχεύει ουσιαστικά στην ενθάρρυνση της αποτελεσματικότητας των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με την Ιαπωνία, μέσω της βελτίωσης της ασφάλειας για τους φορολογουμένους όσον αφορά τις διεθνείς συναλλαγές τους.

Η φορολογική σταθερότητα αποτελεί πάντοτε σημαντικό πλεονέκτημα για τους κατοίκους καθενός από τα συμβαλλόμενα κράτη, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις στο άλλο κράτος και, η ενθάρρυνση της αποτελεσματικότητας των οικονομικών και εμπορικών μας σχέσεων, συνεπάγεται και μακροπρόθεσμα οφέλη για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Η φιλία και η συνεργασία μας με την Ιαπωνία αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πως 2 χώρες, παρά την γεωγραφική απόσταση που τις χωρίζει, έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, όπως είναι η οικονομία, οι νέες τεχνολογίες, ο πολιτισμός και η εκπαίδευση.

Για να εμβαθύνουμε και να ενισχύουμε ακόμα πιο πολύ τη στρατηγική μας σχέση, κυρώσαμε σήμερα τη Σύμβαση που ρυθμίζει κρίσιμα νομικά, φορολογικά και άλλα σχετικά ζητήματα. Ο στόχος μας είναι να οδηγήσουμε τις χώρες μας σε μια σχέση που να έχει αμοιβαίο αναπτυξιακό, επενδυτικό και οικονομικό όφελος».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.