«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι έχει μια συνολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη, με επίκεντρο τις στρατηγικές επενδύσεις για σημαντικές υποδομές, πράσινες μεταφορές και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη που βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής, φέρνοντας τελικά την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της» επισήμανε ο υποψήφιος επίτροπος της Ελλάδας για τις βιώσιμες μεταφορές και τον τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας, σε δήλωσή του στην ΕΡΤ μετά την ανακοίνωση από την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν της σύνθεσης του νέου Σώματος των επιτρόπων.

Ειδικότερα, ο κ. Τζιτζικώστας δήλωσε:

«Αποτελεί μεγάλη τιμή και ευθύνη η ανάθεση από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν των χαρτοφυλακίων των βιώσιμων μεταφορών και του τουρισμού. Οι μεταφορές είναι η ραχοκοκαλιά της Ευρώπης, έχοντας γεωστρατηγική σημασία για κρίσιμους κλάδους, όπως το εμπόριο, η ενέργεια και η δικτύωση και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση, τη μετακίνηση και τη διασύνδεση πολιτών και περιοχών. Ένα θεμελιώδες δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην κυκλοφορία των προϊόντων και των υπηρεσιών που αποτελούν κλειδιά για τη συνοχή και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Επίσης, στην καρδιά των μεταφορών βρίσκεται και η ναυτιλία και οι θαλάσσιες μεταφορές, που έχουν κομβικό ρόλο σήμερα για την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, συνιστά ένα πολύ σημαντικό πρώτο επίτευγμα η ουσιαστική αναβάθμιση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τον τουρισμό, όπως και η σύνδεσή του με τις μεταφορές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι έχει μια συνολική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη, με επίκεντρο τις στρατηγικές επενδύσεις για σημαντικές υποδομές, πράσινες μεταφορές και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη που βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής, φέρνοντας τελικά την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

