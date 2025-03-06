Ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Σύνοδος Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος υιοθέτησε τη «Διακήρυξη για την Ευρωπαϊκή Άμυνα», που κατατέθηκε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκης, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών δαπανών στην ΕΕ και τη χρήση των δημοσιονομικών ευελιξιών στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης με ίσους όρους για όλα τα κράτη μέλη.

Ahead of today's #EUCO, the EPP Summit adopted a "Declaration on European Defence", tabled by @kmitsotakis, emphasising the need to shore up defence spending in the EU and use fiscal flexibilities under the Stability & Growth Pact in an equal way for all Member States. pic.twitter.com/gkof5snW5J March 6, 2025

Η ανακοίνωση του ΕΛΚ:

Η ανάγκη για τους Ευρωπαίους να ενισχύσουν επειγόντως την άμυνά τους είναι σήμερα πιο ξεκάθαρη από ποτέ. Η παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει ανατρέψει την αρχιτεκτονική ασφάλειας της μεταψυχροπολεμικής εποχής. Ταυτόχρονα, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που αφορούν τόσο κράτη όσο και άλλους δρώντες, δημιουργούν αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις. Παράλληλα, νέες μορφές υβριδικών απειλών, όπως η παραπληροφόρηση και οι κυβερνοεπιθέσεις, απειλούν την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας και απαιτούν μια ολιστική προσέγγιση για την ετοιμότητα. Επιπλέον, η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει δείξει την πρόθεσή της να επαναπροσδιορίσει και να ανασχεδιάσει τη δέσμευσή της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, πιθανώς διαθέτοντας λιγότερους πόρους για την άμυνα των Ευρωπαίων συμμάχων της, ενώ ταυτόχρονα τους παροτρύνει να συνεισφέρουν περισσότερο στην κατανομή βαρών εντός του ΝΑΤΟ.

Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο, σε όλα τα επίπεδα, προς μια πραγματική Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση. Πολλές χρήσιμες πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, ειδικά από το 2022 και νωρίτερα. Οι εθνικές αμυντικές δαπάνες έχουν αυξηθεί σε όλη την ήπειρο, ενώ πρωτοβουλίες όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EDF) έχουν ήδη δείξει τις δυνατότητές τους. Παράλληλα, άλλες πρωτοβουλίες, όπως η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIS) και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αμυντικής Βιομηχανίας (EDIP), μπορούν να θέσουν το πλαίσιο για περαιτέρω πρόοδο.

The time has come to forge a true European Defence Union.



The EPP is determined to lead this effort and back ambitious initiatives like the proposal by @kmitsotakis and @donaldtusk for a European air defence shield. 🛡️🇪🇺 pic.twitter.com/hqfF8geo3L — EPP (@EPP) March 6, 2025

Ωστόσο, εξακολουθούμε να υστερούμε και ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας. Για να ανταποκριθούμε στις αναδυόμενες προκλήσεις και να δημιουργήσουμε τα θεμέλια της στρατηγικής μας αυτονομίας, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά τα κενά και τις αναποτελεσματικότητές μας.

Η χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας έχει αποδειχθεί το πιο περίπλοκο ζήτημα σε αυτή την προσπάθεια. Έχουν διερευνηθεί διάφορες επιλογές, από την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (SGP) ή την ανακατεύθυνση της χρήσης των ταμείων συνοχής και/ή των πόρων του Next Generation EU (NGEU), έως την κοινή δανειοληψία μέσω της ΕΕ ή ενός ειδικού χρηματοδοτικού μηχανισμού. Πρέπει να παραμείνουμε ανοιχτοί σε αυτές τις επιλογές, χωρίς όμως να θυσιάζουμε την ταχύτητα για την τελειότητα. Παρόλα αυτά, χρειάζεται να επιδιώξουμε κάποιες καθοριστικές πρωτοβουλίες για να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα τόσο σε φίλους όσο και σε αντιπάλους ότι η ΕΕ λαμβάνει σοβαρά υπόψη την άμυνά της. Συλλογικές πρωτοβουλίες, όπως η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής αεράμυνας, μπορούν να αντιμετωπίσουν σημαντικές αδυναμίες στην ασφάλειά μας, να προσφέρουν κίνητρα στις ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες για καινοτομία και να ενισχύσουν τη συνολική αμυντική μας στάση.

Οι Ευρωπαίοι έχουν σημειώσει πρόσφατα πρόοδο στην ενίσχυση της άμυνάς τους, αλλά πολλά απομένουν να γίνουν. Η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, συμπληρωματικά προς τις εθνικές προσπάθειες και, φυσικά, το ΝΑΤΟ. Άλλωστε, η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρέπει να δρουν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Το μέλλον των αμυντικών προσπαθειών της ΕΕ θα διαμορφωθεί από τον τρόπο που προσεγγίζουμε τα ζητήματα χρηματοδότησης, από τον τρόπο που η ΕΕ διαρθρώνει τα αμυντικά της εργαλεία και από τη στάση της απέναντι στις συνεργασίες. Μια ανοιχτή, ρεαλιστική προσέγγιση, εστιασμένη στις στρατιωτικές ανάγκες της Ευρώπης, θα εξυπηρετούσε καλύτερα τους Ευρωπαίους σε μια εποχή αυξανόμενης αστάθειας.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα:

- Καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τρία βασικά ζητήματα για την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας. Πρώτον, πρέπει να καλύψουμε γρήγορα το κενό στις αμυντικές δαπάνες και να συμφωνήσουμε σε φιλόδοξους στόχους.

- Δεύτερον, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον κατακερματισμό των εθνικών σχεδιασμών και προμηθειών.

- Τρίτον, πρέπει να κατανείμουμε τους πόρους μας πιο έξυπνα, μέσω καλύτερης διαλειτουργικότητας, κοινών προτύπων και πλήρους στήριξης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, η οποία παραμένει δυστυχώς κατακερματισμένη.



