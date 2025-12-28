Στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Έκανε βόλτα στο Παλιό Λιμάνι

Στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός φέρεται να έκανε την βόλτα του, απέχοντας για λίγο από την απαιτητική του καθημερινότητα, λόγω των εορτών.

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύει το zarpanews.gr, ο πρωθυπουργός φωτογραφήθηκε με εργαζόμενο της ΔΕΔΙΣΑ.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, συνεχάρη τους εργαζόμενους στην καθαριότητα για την διατήρηση της όμορφης εικόνας του λιμανιού.

Πηγή: skai.gr

