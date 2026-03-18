Άκυρη χαρακτηρίζει τη NOTAM της κυπριακής δημοκρατίας το τουρκικό υπουργείο Άμυνας όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.



Μάλιστα, στην ανακοίνωσή της η Άγκυρα διαμηνύει ότι «δεν έχουμε διστάσει και δεν θα διστάσουμε να ασκήσουμε τα δικαιώματα που μάς παρέχονται από το καθεστώς της εγγυήτριας δύναμης».

Η στενή συνεργασία της Ελλάδας και της «ελληνοκυπριακής πλευράς» με το Ισραήλ παράγει αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο, υποστήριξε την Τρίτη ο Ομέρ Τσελίκ, κάνοντας λόγο για «σιωνιστικές συμμαχίες».



Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ



«Η ‘’ελληνοκυπριακή πλευρά’’ εγείρει περιοδικά παρόμοια ζητήματα που δημιουργούν σύγχυση δικαιοδοσίας, με σκοπό να αγνοήσει τα δικαιώματα της ‘’Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου’’. Μια αντι-NOTAM, η οποία ακυρώνει την προαναφερθείσα NOTAM, εκδόθηκε από την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Η NOTAM που εκδόθηκε από την ‘’Ελληνοκυπριακή Διοίκηση’’ είναι άκυρη.



Επιπλέον, η ‘’Ελληνοκυπριακή Διοίκηση’’ έχει καταστήσει την Κύπρο στόχο τα τελευταία χρόνια, επιτρέποντας τη συσσώρευση όπλων στο νησί και επιτρέποντας σε άλλες χώρες να χρησιμοποιούν το νησί. Η χώρα μας, ως εγγυήτρια χώρα, συνεχίζει να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια όχι μόνο της ‘’Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου’’, αλλά ολόκληρου του νησιού. Η δέσμευσή μας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων, των συμφερόντων και της ασφάλειας της ‘’Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου’’ είναι ακλόνητη. Δεν έχουμε διστάσει και δεν θα διστάσουμε να ασκήσουμε τα δικαιώματα που μάς παρέχονται από το καθεστώς της εγγυήτριας δύναμης».

Σοκ στην Τουρκία από τη NOTAM της Κύπρου

Σοκ επικρατεί στην Τουρκία από τη NOTAM της Κύπρου. «Οι Ελληνοκύπριοι» μέσω των ΗΠΑ επιχειρούν να κλείσουν όλο τον εναέριο χώρο του νησιού αναφέρει σε πρωτοσέλιδό της η Milliyet.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουάσιγκτον ζήτησε από τη Λευκωσία να δεσμευτεί περιοχή στα βόρεια του νησιού για στρατιωτικές επιχειρήσεις, προφανώς στο πλαίσιο της επιχείρησης «Επική Οργή» κατά του Ιράν, αναγνωρίζοντας για μια ακόμη φορά τη νόμιμη κυβέρνηση του νησιού και παραβλέποντας το κατοχικό ψευδοκράτος.

