Στη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας την Τετάρτη στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA.

«Δεν δέχομαι, κανείς να πυροβολεί τη συλλογική μας προσπάθεια. Δεν δέχομαι τη διαφορετική στρατηγική και ειδικά όταν αυτή εργαλειοποιείται συνεχώς από την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας. Οι διαγραφές δεν είναι η στρατηγική μου ούτε η προτεραιότητα μου. Είναι το έσχατο μέσο, όταν βλέπω να πυροβολούν τα πόδια της παράταξης και της συλλογικής προσπάθειας», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τα μέτρα που πρόταξε η κυβέρνηση, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ τάσσεται υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα για όσο διάστημα διαρκεί η έκτακτη κατάσταση, «γιατί δεν μπορεί το κράτος να κερδοσκοπεί από την αύξηση των τιμών στην ενέργεια και στα καύσιμα».

«Από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, στην ενέργεια βγάζεις υπερπλεονάσματα, τα οποία χρησιμοποιούνται πολλές φορές κατόπιν ως προεκλογικό αντίδωρο με pass», σχολίασε καυτηριάζοντας την κυβερνητική πρακτική και αντιπαραβάλλοντας τις θεσμικές παρεμβάσεις.

«Γι’ αυτό για παράδειγμα εμείς προτείναμε για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, τις κοινωνικές κατοικίες, το πλαφόν στην αύξηση του ενοικίου, τους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση, την κατάργηση της Golden Visa»,

Ως προς την κρίση στη Μέση Ανατολή και τη συνάντηση ενημέρωσης με τον Πρωθυπουργό, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «είναι θεσμική υποχρέωση μου να ζητώ ενημέρωση για όλα τα σοβαρά θέματα. Ο Πρωθυπουργός πρέπει να ενημερώνει συχνά και τη Βουλή και τους πολιτικούς αρχηγούς. Πρέπει να έχουμε μια εύρυθμη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Θέση μου στη συνάντηση αυτή ήταν να παρασχεθεί απόλυτη αλληλεγγύη στην Κύπρο, είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλη η Κύπρος είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό και κράτη, όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία είναι εκεί για να δείξουν την ευρωπαϊκή τους αλληλεγγύη. Αλλά από την άλλη δεν θα έχουμε καμία συμμετοχή στον πόλεμο, που διεξάγουν ο Νετανιάχου και ο Τραμπ στο Ιράν. Ούτε και χρήση των βάσεων για να ξεκινήσουν από βάσεις της Ελλάδας πολεμικές επιχειρήσεις. Αυτές ήταν οι θέσεις μου και όφειλα να τις θέσω στον κ. Μητσοτάκη και νομίζω ότι έτσι πρέπει να κινηθούμε στον πόλεμο αυτό».

Ο κ. Ανδρουλάκης στηλίτευσε τις τελευταίες δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και υπουργού Υγείας, Αδ. Γεωργιάδη, σχετικά με το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων.

«Εάν έβγαινε ένας υπουργός του ΠΑΣΟΚ κι έλεγε ότι είναι αδιάφορο το γεγονός ότι ένας απόστρατος συνταγματάρχης του Ισραήλ είχε “καρφώσει” το Predator και παρακολουθούσε τους τέσσερις αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας για μήνες, αυτός ο άνθρωπος θα είχε παραιτηθεί την επόμενη ημέρα. Ένας απόστρατος συνταγματάρχης του Ισραήλ έχει παγιδεύσει την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και είναι αδιάφορο για τον κ. Γεωργιάδη;

Και μας το παίζει και πατριώτης; Ντροπή. Έπρεπε να έχει παραιτηθεί από χθες. Τι λέμε στην Τουρκία; Λέμε στην Τουρκία - που και αυτή είναι τρίτη χώρα όπως το Ισραήλ - ότι αν παρακολουθούν τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν τρέχει τίποτα; Και τα λέει αυτά υπουργός, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας;», αναρωτήθηκε δηκτικά.

Σχετικά με το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την προσπάθεια συμψηφισμού εκ μέρους της κυβέρνησης, υπογράμμισε ότι «σε αυτή τη δυσώδη ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις δικές μου πλάτες και τις πλάτες του ΠΑΣΟΚ δεν έχει πάρει κανείς ούτε ένα ευρώ. Ίσα ίσα το αναδείξαμε πρώτοι.

Στη Βουλή ανέδειξα αυτό το σκάνδαλο απέναντι στον κ. Μητσοτάκη πριν δύο-τρία χρόνια και μου απάντησε: “ελάτε τώρα, υπάρχουν κάποιες σκιές”. Είναι “κάποιες σκιές” το 1 δισεκατομμύριο πρόστιμο! Με τις δικές μας, λοιπόν, πλάτες δεν πήρε κανείς ούτε ένα ευρώ. Με τις πλάτες της Νέας Δημοκρατίας και του υπουργείου φαγώθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Γι΄αυτό μην τα συμψηφίζουμε όλα».

Μάλιστα έκανε ειδική αναφορά στην υπόθεση που ήρθε χθες στη δημοσιότητα όπου πρόσωπα με απευθείας σύνδεση με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και με εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς καταγράφονται στις επισυνδέσεις της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συνελήφθησαν για συμμετοχή σε κύκλωμα που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς.

«Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι δεν την ξεκουνά κανείς. Τι δημιουργεί αυτή η αίσθηση; Δημιουργεί περισσότερη αλαζονεία, περισσότερη ανευθυνότητα και αν θέλετε την άποψή μου και περισσότερη διαφθορά. Γιατί λένε: ‘’δεν μας ακουμπά κανείς, είμαστε ανεξέλεγκτοι, ανέλεγκτοι, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε’’. Εδώ, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ έχει μια στρατηγική: Μέχρι τις εκλογές να πείσει ότι μπορεί να κυβερνήσει διαφορετικά, πιο ηθικά, πιο αξιοκρατικά, με διαφάνεια και να υλοποιήσει το πρόγραμμά του».

Και αποδόμησε το δόγμα της Νέας Δημοκρατίας περί σταθερότητας: «Σταθερότητα σημαίνει να πηγαίνουμε σε νοσοκομείο και να μη μπορούμε να βρούμε μια θέση για τον γονιό μας; Σταθερότητα σημαίνει το παιδί μας να βιώνει μπούλινγκ στο δημόσιο σχολείο; Σταθερότητα σημαίνει να μη μπορεί να βρει σπίτι να νοικιάσει το παιδί μας για να κάνει οικογένεια; Σταθερότητα σημαίνει να βλέπουμε τέτοια διαφθορά και να μην μπαίνει κανείς φυλακή; Όχι, δεν το δέχομαι αυτό.

Για μένα η σταθερότητα πάει μαζί με την πολιτική αλλαγή. Και αυτό που δεσμεύομαι στους πολίτες είναι ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι έστω και με μια ψήφο μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία και πάρει την εντολή, θα κάνει κυβέρνηση για να υλοποιήσει το πρόγραμμα που θα φέρει και σταθερότητα και καλύτερες ημέρες στον ελληνικό λαό».

Ερωτηθείς για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, σημείωσε: «Επειδή γίνεται μια συζήτηση περί σεβασμού της διαφορετικής άποψης, προφανέστατα το ΠΑΣΟΚ είναι ένα δημοκρατικό κόμμα. Σέβομαι τη διαφορετική άποψη και στα όργανα και στον δημόσιο λόγο και το έχω αποδείξει. Είμαι ο Πρόεδρος με τις λιγότερες διαγραφές ever.

Πάμε τώρα στην ουσία του θέματος: Τη μέρα που στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητείται η δικαστική απόφαση που με δικαιώνει και καταδικάζει το κράτος των υποκλοπών, τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία εκτίθεται ανεπανόρθωτα από το πόρισμα συγκάλυψης του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη στιγμή που συζητάμε τη συμφωνία της Chevron, ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ με εμπειρία δεν λέει μια κουβέντα για όλα αυτά, αλλά μιλάμε μόνο για τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι θέμα άλλης άποψης, είναι θέμα άλλης στρατηγικής.

Ενώ σχετικά με την τοποθέτηση του κ.Δούκα για ξεχωριστό ψήφισμα στο συνέδριο, τόνισε: «Όλο το ΠΑΣΟΚ κι εγώ προσωπικά λέμε ότι πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρξει. Ότι η πολιτική αλλαγή περνά από την ήττα της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής. Νομίζω ότι κρούει συνεχώς ανοιχτές πόρτες.

Το ΠΑΣΟΚ έχει μια στρατηγική: Να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, να υπάρξει πολιτική αλλαγή και να υλοποιήσει το πρόγραμμά του. Για να το πετύχουμε αυτό, δεν χρειάζονται ούτε υπονοούμενα ούτε πράγματα τα οποία επί της ουσίας δεν έχουν περιεχόμενο. Χρειάζεται ένα μόνο πράγμα: Οι θέσεις μας και το πρόγραμμά μας να φτάσουν στα αυτιά εκατομμυρίων Ελλήνων. Η εθνική στρατηγική, την οποία θα παρουσιάσουμε στο συνέδριο, θα περιέχει και την πολιτική στρατηγική μετεκλογικά. Θα είναι όλα στο φως».



Πηγή: skai.gr

