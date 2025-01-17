«Ο πρωθυπουργός αποφάσισε να κάνει μια επιλογή με κομματικό πρόσημο κοιτώντας το κόμμα του και τους συσχετισμούς στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας», δήλωσε ο Γραμματέας της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ σχετικά με την επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Ο κ. Σπυρόπουλος ανέφερε πως ο ίδιος ο πρωθυπουργός «επιχειρηματολογούσε ότι θα υπάρχει ευρεία συναίνεση, όπως ορίζει το πνεύμα του Συντάγματος, όταν εισηγούνταν τη συνταγματική αναθεώρηση δίνοντας τη δυνατότητα η εκλογή ΠτΔ να γίνεται με λιγότερους από 180 βουλευτές για να μην απειλεί η οποιαδήποτε αντιπολίτευση να στείλει τη χώρα σε εκλογές». «Με αλαζονικό και καθεστωτικό τρόπο ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να πάει στην επιλογή του κ. Τασούλα», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν έπρεπε να προηγηθεί πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την Προεδρία της Δημοκρατίας πριν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, ο κ. Σπυρόπουλος σημείωσε ότι σε μια τέτοια περίπτωση «θα βγαίνατε και θα μας λέγατε ότι θέλαμε να προεξοφλήσουμε ότι το πρόσωπο που θα προτείναμε δημόσια, θα έπρεπε να είναι ο επόμενος ΠτΔ, ενώ ο πρωθυπουργός όφειλε να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Την είχε λοιπόν και έκανε την επιλογή του και απέδειξε αν θέλει συναίνεση». «Όταν δεν υπάρχουν ευρύτερες συναινέσεις, σε αυτό δηλαδή το σημείο της διαδικασίας, οι επιλογές των προσώπων υπηρετούν έναν συμβολισμό. Επιλέξαμε τον κ. Γιαννίτση, που αποδεδειγμένα έκανε έργο στις θέσεις που είχε αναλάβει και σηματοδότησε με την προσπάθειά του τις μεταρρυθμίσεις», είπε σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

Αναφερόμενος στους πολιτικούς στόχους του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σπυρόπουλος σημείωσε ότι «δικός μας στόχος είναι με πολλή δουλειά να διαμορφώσουμε μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και ένα ρεύμα αλλαγής. Θα συνεχίσουμε τις ουσιαστικές παρεμβάσεις στη Βουλή προς όφελος του πολίτη, όπως το κάναμε με τις τράπεζες, τα ιδιωτικά ασφάλιστρα υγείας». Σχολίασε δε ότι «η συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες ανοίγει όποτε η κυβέρνηση είναι σε δύσκολη θέση». «Άραγε έχει ανοίξει η συζήτηση και με ποιον θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης αν δεν έχει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές; Δεν νομίζω να τίθεται το ερώτημα στα κυβερνητικά στελέχη αν η επιλογή τους θα ήταν, για παράδειγμα, η κ. Λατινοπούλου που προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία ή ο κ. Βελόπουλος», ανέφερε.

