Τη Δευτέρα η ορκωμοσία του Γιώργου Αμυρά

Τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου, στις 15:00, ορκίζεται και αμέσως αναλαμβάνει καθήκοντα βουλευτή ο πρώτος αναπληρωματικός στο ψηφοδέλτιο Ιωαννίνων της ΝΔ, Γιώργος Αμυράς.

Ο κ. Αμυράς καταλαμβάνει τη θέση του παραιτηθέντος προέδρου της Βουλής, Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος προτάθηκε από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο κ. Αμυράς εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής στη Β' Αθηνών τον Ιανουάριο του 2015 με το «Ποτάμι», επανεξελέγη με το ίδιο κόμμα τον Σεπτέμβριο του 2015, ενώ τον Ιούλιο του 2019 εξελέγη βουλευτής Ιωαννίνων με το ψηφοδέλτιο της ΝΔ.

Επίσης, διετέλεσε υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Μάιο του 2023.

