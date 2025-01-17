Ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει άμεσα τροπολογία στη Βουλή για την κατάργηση της μνημονιακής ρύθμισης που περιέκοψε τα εισοδήματα των δημοσίων υπαλλήλων και για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στον δημόσιο τομέα, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος κατά την επίσκεψή του στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης στο Ίλιον.

«Η κοινωνική ευημερία προϋποθέτει τη δίκαιη και αξιοπρεπή αμοιβή των εργαζομένων. Καλούμε όλα τα προοδευτικά κόμματα να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία, αλλά και τον κ. Μητσοτάκη να κάνει άμεσα αποδεκτή την πρότασή μας», υπογράμμισε ο Σ. Φάμελλος.

Ολόκληρη η δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου από το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης:

«Επισκεφτήκαμε το Κέντρο Αποκατάστασης στο Ίλιον για να σημειώσουμε ότι είναι μία βασική δομή της δημόσιας πολιτικής Υγείας. Μία δομή που πρέπει να πολλαπλασιαστεί με καλά παραδείγματα σε όλη την Ελλάδα, γιατί πρέπει η πολιτική αποκατάστασης να είναι κομμάτι της δημόσιας πολιτικής. Θέλουμε να αναδείξουμε τα θετικά βήματα και τον σύγχρονο εξοπλισμό, για τον οποίο έχει συμβάλει και η περίοδος διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί χρειαζόμαστε καλά παραδείγματα. Θέλουμε να στηρίξουμε και τους εργαζόμενους που χρειάζονται ενίσχυση, διότι το Κέντρο Αποκατάστασης και αντίστοιχες δομές σε όλη την Ελλάδα, πρέπει εκτός από αποκέντρωση να έχουν και στελέχωση. Με εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί και πρέπει να κατεβάσει και τον μέσο όρο ηλικίας των εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Επειδή οι εργαζόμενοι είναι ο πυρήνας της κοινωνικής πολιτικής θέλω από εδώ, από το Κέντρο Αποκατάστασης στο Ίλιον, να ανακοινώσω την πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία για την κατάθεση τροπολογίας στη Βουλή, ώστε να επιστρέψει ο 13ος και ο 14ος μισθός στους εργαζόμενους του Δημόσιου Τομέα. Στελεχωμένος Δημόσιος Τομέας και εξοπλισμένος, σημαίνει ισχυρή πολιτεία και ασφαλή κοινωνία. Η Ελλάδα αξίζει μία κοινωνία με ασφάλεια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.