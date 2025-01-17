«Όπως δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από το ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφέθηκε στην τύχη του επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και έπρεπε να τρέξουμε υπερβολικά για να μην χάσουμε ούτε ένα ευρώ, η Ελλάδα δεν πρόκειται να χάσει ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης». Αυτό δήλωσε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Νίκος Παπαθανάσης, απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις των βουλευτών, Νίκου Παππά από το ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξανδρου Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας, οι οποίοι, επικαλούμενοι την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, επεσήμαναν «τον κίνδυνο να χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια».

«Το σκέλος των επιδοτήσεων είναι πολύ σημαντικό, το σκέλος των δανείων επίσης σημαντικό και σας διαβεβαιώ ότι δεν θα χάσουμε κανένα ευρώ διότι έχουμε προβλέψει και μία υπερδέσμευση, όπως κάνουμε σε όλες τις προγραμματικές περιόδους και σε όλα τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά. Είμαστε τέταρτοι στην Ευρώπη στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ 2021-2027» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαθανάσης.

Και πρόσθεσε:

«Δίνουμε μεγάλη σημασία στους ευρωπαϊκούς πόρους. Πετύχαμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων των τελευταίων 14 ετών και φέτος θα έχουμε ακόμα υψηλότερο το 2025, ύψους 14,1 δις ευρώ. Αυτό το πρόγραμμα, με τον τρόπο που μπαίνει στην οικονομία μας φέρνει και πάλι πολύ ψηλά την ανάπτυξη που κατ' ουσίαν σημαίνει δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, δηλαδή διαθέσιμου εισοδήματος που μαζί με την πάλη που κάνουμε στο θέμα της ακρίβειας βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών».

«Θα συνεχίσουμε λοιπόν, αναμένουμε την έγκριση του πέμπτου αιτήματος, ετοιμαζόμαστε με τα ορόσημα για το έκτο αίτημα και θα συνεχίσουμε, λαμβάνοντας υπόψη το ελεγκτικό συνέδριο, και βεβαίως είμαστε δεκτικοί στις συστάσεις και παρατηρήσεις του. Να ξέρετε όμως ότι το σχέδιο διαχείρισης και ελέγχου, ελέγχεται πολύ αυστηρά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα με έναν πολύ αυστηρό "Τασκ Φορ" το οποίο βρίσκεται ακριβώς επάνω από κάθε επίτευξη οροσήμου και κάθε επίτευξη και ολοκλήρωση έργου» σημείωσε.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις εκταμιεύσεις, «από τα 8,6 δισ. τα οποία έχει λάβει η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης, πάνω από 7,6 δισ. έχουν εισρεύσει από το κομμάτι των επιδοτήσεων στην κοινωνία και την οικονομία. Όσο για το δανειακό σκέλος, ένα κομμάτι κατευθύνεται τώρα στο "Σπίτι μου 2" και στο "Αναβαθμίζω το Σπίτι μου" και βλέπουμε 2 δισ. ευρώ, 1 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης και ένα δισ. από τις τράπεζες να πηγαίνουν προς την κοινωνία».

Έμφαση έδωσε και στο σκέλος της ανάπτυξης της οικονομίας, τονίζοντας ότι «πάνω από 15 δισ. σε επενδύσεις ήρθαν λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης όπου εδώ έρχονται 7 δισ. από το δανειακό σκέλος». «Με όρους οικονομίας, λοιπόν, η ανάπτυξη στη χώρα δεν έτυχε, πέτυχε», ανέφερε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας.

Από την πλευρά του, ο κ. Παπάς κατηγόρησε την κυβέρνηση «για απάθεια απέναντι στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου», η οποία, όπως υποστήριξε, «είναι μία ωρολογιακή βόμβα με σοκαριστικές διαπιστώσεις, παρατηρήσεις και συστάσεις», επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, τον κίνδυνο απώλειας κονδυλίων και την ανυπαρξία επαρκούς συστήματος εντοπισμού καθυστερήσεων.

«Τα διαχειρίζεστε χωρίς τον επαρκή διακομματικό έλεγχο τα κονδύλια. Σε ό,τι δε αφορά στο δανειακό σκέλος μόλις 7 επιχειρήσεις έχουν γίνει δικαιούχοι από το Ταμείο Ανάκαμψης», σημείωσε ο κ. Παπάς.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι επικρίσεις του κ. Καζαμία, κάνοντας λόγο για «έκθεση κόλαφο του ελεγκτικού συνεδρίου για το πρόγραμμα και την ικανότητα απορρόφησης των κονδυλίων από τη χώρα μας, διαπιστώνοντας τεράστιες καθυστερήσεις και ότι είμαστε εκτός χρονοδιαγραμμάτων».

«Το ελληνικό σχέδιο πατάει πάνω σε ένα σύστημα διαχείρισης και ελέγχου μοναδικό, με δικλείδες ασφαλείας το οποίο έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις της ΕΕ. Και είναι πολύ σημαντικό ότι τα πέντε αιτήματα τα οποία έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα γίνεται ενδελεχής έλεγχος για το κάθε ορόσημο, το κάθε έργο, το οποίο έχει ενδιάμεσα στάδια για τα οποία τα παρακολουθεί ειδική "Τασκ Φορ"», αντέτεινε ο κ. Παπαθανάσης και συμπλήρωσε:

«Τα ορόσημα λοιπόν θα πρέπει όλα να έχουν ικανοποιηθεί, διαφορετικά δεν εκταμιεύεται το ποσό. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει εκταμιεύσει 18 δισ. ευρώ, το 50% και κάτι του προγράμματος και αν λάβετε υπόψη και την εκταμίευση που περιμένουμε για το πέμπτο αίτημα, τότε αυτό μας ανεβάζει σε υψηλότερη θέση. Άρα θα πρέπει να βλέπουμε εκ του αποτελέσματος τις εκταμιεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και να κρίνουμε τι ακριβώς κερδίζει η Ελλάδα μέσα από το πρόγραμμα αυτό».

Παράλληλα, απέρριψε τις αιτιάσεις περί χαοτικής κατάστασης, αντιτείνοντας ότι «η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου δεν είναι έλεγχος νομιμότητας» αλλά «συστάσεις επί του σχεδίου διαχείρισης και ελέγχου».

«Το σχέδιο αυτό δεν είναι ένα απλό εργαλείο το οποίο εκπονήθηκε από την ελληνική πολιτεία. Είναι ένα εργαλείο που κατ' ουσίαν είναι κοινό για τα κράτη μέλη και εφαρμόζεται απαρέγκλιτα προκειμένου να μην υπάρχει οποιαδήποτε διαφοροποίηση σε οποιοδήποτε Ταμείο.

Σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης και ελέγχου, η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σχετικά με την επίτευξη των οροσήμων.

Το 2025 μάλιστα θα ακολουθήσει το έκτο αίτημα πληρωμής ύψους 3,9 δισ. ευρώ, 2,1 δισ. ευρώ από το σκέλος των επιχορηγήσεων και 1,8 δισ. ευρώ από το δανειακό σκέλος και τον Οκτώβριο θα κατατεθεί το έβδομο αίτημα 3,5 δισ. ευρώ όπου το σκέλος επιχορηγήσεων θα είναι 1,7 δισ. ευρώ και το δανειακό σκέλος 1,8 δισ. ευρώ» υπογράμμισε.

«Το Ταμείο Ανάκαμψης καταθέτει τις παρατηρήσεις του και προφανώς κάποιες συστάσεις λαμβάνονται υπόψη. Σημασία έχει ότι εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε πολύ πιστά τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να υποβάλουμε τα αιτήματα. Εφόσον εγκριθεί το πέμπτο αίτημα, διότι έχουμε πετύχει τα ορόσημα, η Ελλάδα θα ανέβει ακόμα ψηλότερα στις θέσεις» κατέληξε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

