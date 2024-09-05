Εντυπωσιακό σκηνικό έστησε χθες ο Ερντογάν για την υποδοχή στην Άγκυρα του προέδρου της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Ο Τούρκος πρόεδρος πήγε ο ίδιος να υποδεχτεί τον Αιγύπτιο ηγέτη στο αεροδρόμιο, κάτι που έχει κάνει για λίγους ηγέτες, σχολίασε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Ήταν μια επίσκεψη που συμβάλλει στην αποκατάσταση των σχέσεων των δύο χωρών που είχαν φτάσει στο ναδίρ από 2013 και μετά, όταν ο Ερντογάν αποκαλούσε τον Αλ Σίσι «δικτάτορα» και «τύραννο».

Συζητήσαμε για την Ανατολική Μεσόγειο, έχουμε την αντίληψη του «καζάν - καζάν (win - win), είπε ο Ερντογάν

«Με την κοινή μας διακήρυξη, επιβεβαιώσαμε τη βούλησή μας να προωθήσουμε τη συνεργασία μας σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας, του εμπορίου, της άμυνας, της υγείας, του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Κατά τη διάρκεια των διαβουλευσεων μας, πέρα από τη Γάζα συζητήσαμε και για περιφερειακά ζητήματα, ιδίως για την Ανατολική Μεσόγειο, τη Συρία, τη Λιβύη, το Σουδάν και το Κέρας της Αφρικής. Είμαστε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε τις διαβουλεύσεις μας με την Αίγυπτο, με την οποία έχουμε παρόμοιες στάσεις και στόχους σε πολλά ζητήματα. Θεού θέλοντος, από εδώ και στο εξής θα βρισκόμαστε σε στενότερη συνεργασία. Με την αντίληψη καζάν-καζάν (win-win) θα προχωρήσουμε τις πολυδιάστατες σχέσεις μας προς τα εμπρός» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Μήνυμα Σίσι στον Ερντογάν: «Να φύγουν τα ξένα στρατεύματα από τη Λιβύη» - «Αξιότιμος αδερφός ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν»

«Στο θέμα της Λιβύης, δηλώσαμε τη σημασία που έχουν για τη Λιβύη τόσο οι προεδρικές όσο και οι βουλευτικές εκλογές καθώς και η διασφάλιση της ασφάλειας εκεί και η αποχώρηση των ενόπλων δυνάμεων από τη χώρα. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αξιότιμο αδελφό μου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη φιλοξενία που επέδειξε σε εμένα και την αντιπροσωπεία μου» δήλωσε ο Αλ Σίσι.

Ο ακαδημαϊκός Καγια Γκιουλερ ανέφερε: «Η μέση γραμμή της συμφωνίας Αιγύπτου και Ελλάδας βρίσκεται κάπου σε αυτό το σημείο. Σύμφωνα με τη λογική αυτή, το σημείο αυτό ολόκληρο μένει στην Ελλάδα και αυτό εδώ στην ελληνοκυπριακή διοίκηση (Κυπριακή Δημοκρατία). Εμείς εξηγήσαμε στην Αίγυπτο και το 2023 και το 2024, αν γίνει μέρος της συμφωνίας που έχουμε κάνει και με τη Λιβύη, και τους είπαμε 'όλη αυτή η γαλάζια περιοχή θα γίνει δική σου, και εδώ αναφερόμαστε για μια περιοχή 41.000 τ.χλμ. Εδώ υπάρχουν κοιτάσματα φυσικού αερίου, μπορούμε να κάνουμε την περιοχή κέντρο φυσικού αερίου. Δίχως να παρέμβει κανένας μπορεί με αγωγό αερίου μέσω Κύπρου και Τουρκίας να μπορούμε να προμηθεύουμε αέριο. Η Αίγυπτος αυτό το αντιλήφθηκε. Βεβαίως, σημαντικό θέμα συζήτησης σήμερα ήταν και η Γάζα. Δείτε έχουμε όλους τους χάρτες, εδώ θα κερδίσει η Αίγυπτος 15.000 τ.χλμ , εδώ 11.500 τ.χλμ και υπάρχει άλλη μια περιοχή που θα ανήκει στην Αίγυπτο».

Τουρκική αντιπολίτευση: «Η αίτηση στην ομάδα BRICS είναι ωρολογιακή βόμβα για την εξωτερική μας πολιτική»

Ναμίκ Ταν, τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος: «Το αποτέλεσμα της αγοράς των S-400 ήταν ο αποκλεισμός της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, το αποτέλεσμα της εκκίνησης με ένα σύνθημα που ονομάζεται «Γαλάζια Πατρίδα» είναι ότι οι ΗΠΑ να εγκαταλείψουν την ισορροπία Τουρκίας-Ελλάδας εντός του ΝΑΤΟ και να βρεθούν απέναντι μας η Ελλάδα, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Κύπρος και ίσως ακόμη και η Γαλλία. Απλώς φανταστείτε τι ωρολογιακή βόμβα θα είναι η αίτηση για ένταξη στις BRICS όσον αφορά τις πολιτικές μας για την εξωτερική και εθνική ασφάλεια. Δεν μπορείς να ιππεύεις δύο άλογα ταυτόχρονα. Δεν μπορείς να ιππεύεις στην πλάτη μιας τίγρης για πάντα. Κανένας άνεμος δεν κάνει καλό σε ένα ιστιοφόρο που δεν γνωρίζει το λιμάνι προορισμού του».

