Αυτοψία στις εργασίες καθαρισμού στον Κηφισό πραγματοποίησε το πρωί της Πέμπτης ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος ενημέρωσε πως βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς προχωρούν στη δεύτερη φάση που αφορά στο πλακοσπεπές τμήμα του ποταμιού.

Συγκεκριμένα, όπως επεσήμανε ο κ. Χαρδαλιάς, «βρισκόμαστε μαζί με τους μηχανικούς μας εδώ για να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες ελέγχου σε σχέση με τη στατικότητα, δηλαδή να δούμε το κατά πόσο υπάρχουν προβλήματα με καταρρεύσεις δομικών στοιχείων», χαρακτηρίζοντας το έργο αυτό συνολικά ως «ιδιαίτερα δύσκολο».

Παράλληλα, ο περιφερειάρχης Αττικής εστίασε στα πολλά προβλήματα, όπως την απουσία αερισμού, την έλλειψη φωτισμού και ένα βουρκώδες υπόστρωμα, ενώ «συχνά γινόμαστε όμηροι των καιρικών συνθηκών», όπως είπε.

«Σε κάθε περίπτωση, κάνουμε το καλύτερο δυνατόν, θέλουμε να προχωρήσουμε άμεσα. Ο Κηφισός είναι μόνο η αρχή, θα προχωρήσουμε και με την ΠΙκροδάφνη και με τον Ιλισό, όπου χρειαστεί να παρέμβουμε θα παρέμβουμε. Παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, όπως τα γνωστά ζητήματα των αρμοδιοτήτων και της χρηματοδότησης, δουλεύουμε πυρετωδώς, συγκροτημένα και οργανωμένα. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για την αντιπλημμυρική θωράκιση», υπογράμμισε στη συνέχεια, ενώ προσέθεσε:

«Στόχος είναι να ολοκληρωθεί το έργο τον Οκτώβριο. Δεν έχει να κάνει όμως με το πόσο έτοιμοι είμαστε. Εμείς έτοιμοι είμαστε και έχουμε κι εναλλακτικά σενάρια. Το ζήτημα είναι οι καιρικές συνθήκες. Αν ξεσπάσουν καταιγίδες, το έργο θα πηγαίνει πίσω. Σε κάθε περίπτωση, η ροή αποκαθίσταται σιγά σιγά. Θυμίζω ότι εδώ και δεκαετίες δεν είχαν καθαριστεί οκτώμιση χιλιόμετρα».

Πηγή: skai.gr

